BTC-ECHO berichtet live über alles rund um den Merge von Ethereum auf Ethereum 2.0, von Proof of Work zu Proof of Stake.

Es ist vollbracht: Heute Morgen um 08:44 Uhr wurde mit dem Merge Krypto-Geschichte geschrieben. Ethereum ist vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus auf Proof of Stake umgestiegen und hat das Zeitalter von Ethereum 2.0 eingeläutet. Eine Premiere im Krypto-Space, die weitreichende Folgen für den Gesamtmarkt hat.

Alle Infos zu Ethereum 2.0, wie der Merge ablief, was die Umstellung von Proof of Stake für Anlegerinnen und Anleger bedeutet, ob die zweitgrößte Kryptowährung mit diesem historischen Schritt in Richtung einer deutlich grüneren Zukunft die Gemüter der Zweifler beschwichtigen kann und mehr, lest, hört und seht ihr hier. Gebündelt findet ihr im Folgenden alle aktuellen News zum Merge, alle Hintergrundartikel, die die BTC-ECHO-Redaktion in den vergangenen Tagen und Wochen zum Thema geschrieben hat, alle Podcasts, die unsere Redaktion miteinander oder mit externen Experten aufgenommen hat und alle Videos, die wir zu dem Thema veröffentlicht haben.

Übrigens: In der August-Ausgabe des BTC-ECHO Magazins haben wir uns ausführlich dem Ethereum Merge gewidmet.

Es ist vollbracht: Der Ethereum Merge ist live

Der Moment, auf den sich der Krypto-Space seit Jahren geduldet hat, ist gekommen: Ethereum hat sein Konsensverfahren um 08:44 Uhr von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt – und damit Geschichte geschrieben. Nie zuvor wurde eine Blockchain im laufenden Betrieb auf ein anderes Konsensverfahren umgestellt. Die Herkulesaufgabe ist geglückt: Für Ethereum beginnt jetzt ein neues Zeitalter.

Die Ethereum 2.0 Watch Party seht ihr hier:

Ethereum 2.0: So feiern Krypto-Promis den Merge

Nach jahrelangen Vorbereitungen, etlichen Testnets, einigen Rückschlägen und diversen Verzögerungen hat Ethereum heute den mühseligen Übergang von Proof of Work auf Proof of Stake abgeschlossen: Der Merge ist eingetütet. Auf Twitter wird das Ereignis ausgelassen bejubelt.

Ethereum-Chefentwickler Vitalik Buterin hat den Merge als Anlass genommen, sich bei allen Beteiligten zu bedanken: “Herzlichen Glückwunsch zum Merge. Jeder, der geholfen hat, den Merge zu ermöglichen, sollte heute sehr stolz sein”. Der Merge sei “ein großer Moment für das Ethereum-Ökosystem”, fügte die Krypto-Gallionsfigur etwas sentimental hinzu.

Ethereum Classic: Hashrate explodiert während des Merge

Während Ethereum mit dem Merge Krypto-Geschichte geschrieben hat, erreicht die Hashrate des “ursprünglichen” Ethereum-Netzwerks ein Rekordhoch.

Ethereum-Mitgründer Lubin: Merge schreibt Krypto-Geschichte

Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin hält den Merge für eine Sternstunde der Krypto-Geschichte. Nur zwei Ereignisse seien größer gewesen.

Ethereum 2.0: Miner-Gruppe plant Spaltung der Blockchain

Eine Gruppe von ETH-Minern will sich mit dem Wechsel auf Proof of Stake nicht zufriedengeben. Mit dem Merge planen sie eine Ethereum Hard Fork.

Erster NFT für 60.000 US-Dollar geminted

Der erste NFT nach dem Merge wurde auf Ethereum 2.0 geminted – für 60.000 US-Dollar. Skurril: Der Verkaufspreis liegt unter den bezahlten Gas Fees.

Ethereum 2.0: Die wichtigsten Artikel

Schon gewusst? Die fünf wichtigsten Fragen zum Ethereum 2.0 Merge

Was Investoren wissen müssen: Ethereum 2.0 – Die 5 größten Irrtümer vor dem Merge

Ethereum 2.0: 3 Möglichkeiten, um vom Merge zu profitieren

Gibt Ethereum mit dem Merge die Dezentralität auf?

Kurz vor dem Merge: Ethereum verzeichnet die höchste Entwickleraktivität

Ethereum 2.0: Verkaufen Staker nach dem Merge ihre ETH?

Welche Risiken gehen mit dem Ethereum Merge einher?

So viel Strom verbrauchen Proof of Stake Altcoins wie Ethereum 2.0 und Co.

Wegen Hardfork: Wird der Ethereum Merge zum Steuerdrama?

So tickt der Erfinder von Ethereum: Vitalik Buterin, vom Hasen-Philosophen zum Krypto-Messias

Hashrate-Wanderung: Wie Miner dem Merge auf Ethereum 2.0 trotzen

Der Merge macht sie zum Risiko: Läuft Ethereum 2.0 ins offene Messer der Kryptobörsen?

Adoptionswelle? Das bedeutet der Ethereum Merge für NFTs

Bug-Bounty-Programm: Ethereum lässt eine Million US-Dollar für Merge Bugs springen

Ethereum Merge: Die Top Podcasts

