Das Tagesgeldkonto gilt als sichere und etablierte Anlageform für konservative Sparer, verliert aber durch sinkende Leitzinsen an Attraktivität. Mit dem Aufstieg von Kryptowährungen rückt Staking als renditestarke Alternative in den Fokus – doch wo liegt das Risiko?

Sicherer Zins oder Krypto-Rendite mit Risiko: Was ist die bessere Wahl?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Tagesgeld trotz Sicherheit an Attraktivität verliert und welche Zinsentwicklung Anleger alarmieren sollte

Wie du mit Krypto-Staking zweifach profitierst – und welche Risiken beim Staking lauern

Wie du steuerliche Vorteile beim Staking clever nutzen kannst

Welche Kombination für viele Anleger die optimale Strategie ist

Lange Zeit war das Tagesgeldkonto eine solide Anlageform für konservative Anleger. Es ist einfach, transparent und seit Jahrzehnten etabliert. Gerade in Zeiten niedriger Leitzinsen führte eine sinkende Rendite jedoch dazu, dass viele Menschen diese Form der Geldanlage überdenken. Parallel dazu ist mit der wachsenden Verbreitung von Kryptowährungen ein neues Instrument in den Fokus gerückt: Staking. Die Grundidee dahinter ist denkbar einfach: Man hinterlegt Coins im Netzwerk und erhält dafür regelmäßige Erträge. Doch was ist besser: die Sicherheit klassischer Bankprodukte oder die Renditen der aufstrebenden Krypto-Projekte?

