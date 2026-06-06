Der Bitcoin-Kurs steht unter Druck und viele Anleger warten auf den perfekten Einstieg. Warum das häufig zum Problem wird und welche Strategie langfristig überzeugt.

Bitcoin kaufen: Lohnt sich der Einstieg jetzt besonders?

Bitcoin kaufen: Lohnt sich der Einstieg jetzt besonders?

In diesem Artikel erfährst du: Warum viele Anleger jahrelang auf den perfekten Einstieg warten

Was ein Bitcoin-Sparplan in schwierigen Marktphasen bewirken kann

Wie regelmäßige Käufe emotionale Fehlentscheidungen reduzieren

Weshalb gute Kaufgelegenheiten selten von Euphorie begleitet werden

Wer aktuell zum ersten Mal über Bitcoin nachdenkt, dürfte nicht gerade begeistert auf den Chart schauen. Der Kurs fällt seit Monaten, die Stimmung am Markt ist schlecht und täglich gibt es neue Gründe, warum Bitcoin angeblich noch tiefer fallen könnte. Deshalb wirkt ein Einstieg für viele Anleger momentan fast unvorstellbar. Die meisten Menschen beschäftigen sich lieber mit Bitcoin, wenn neue Höchststände erreicht werden und überall über Gewinne gesprochen wird. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass die besten Kaufgelegenheiten oft ganz anders aussehen.

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