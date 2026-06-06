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Bitcoin kaufen: Lohnt sich der Einstieg jetzt besonders?

Der Bitcoin-Kurs steht unter Druck und viele Anleger warten auf den perfekten Einstieg. Warum das häufig zum Problem wird und welche Strategie langfristig überzeugt.

Louis Blümlein
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Drei Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wer jetzt in Bitcoin spart, könnte langfristig besonders profitieren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum viele Anleger jahrelang auf den perfekten Einstieg warten
  • Was ein Bitcoin-Sparplan in schwierigen Marktphasen bewirken kann
  • Wie regelmäßige Käufe emotionale Fehlentscheidungen reduzieren
  • Weshalb gute Kaufgelegenheiten selten von Euphorie begleitet werden

Wer aktuell zum ersten Mal über Bitcoin nachdenkt, dürfte nicht gerade begeistert auf den Chart schauen. Der Kurs fällt seit Monaten, die Stimmung am Markt ist schlecht und täglich gibt es neue Gründe, warum Bitcoin angeblich noch tiefer fallen könnte. Deshalb wirkt ein Einstieg für viele Anleger momentan fast unvorstellbar. Die meisten Menschen beschäftigen sich lieber mit Bitcoin, wenn neue Höchststände erreicht werden und überall über Gewinne gesprochen wird. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt allerdings, dass die besten Kaufgelegenheiten oft ganz anders aussehen.

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