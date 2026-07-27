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Kaufpause verlängert 

Fünf Wochen ohne Bitcoin-Kauf: Strategy baut Cash-Reserve auf 3,75 Milliarden US-Dollar aus

Strategy verzichtet erneut auf den Kauf weiterer Bitcoin. Stattdessen verfolgt das Unternehmen derzeit einen vorsichtigeren Kurs.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Seit 2020 hält das Unternehmen Bitcoin in seiner Bilanz

Strategy verlängert seine Kaufpause und hat bereits zum fünften Mal in Folge weder Bitcoin gekauft noch verkauft. Stattdessen baut die Treasury Company ihre Cash-Reserve weiter aus.

Die Barreserven stiegen zuletzt um 525 Millionen US-Dollar auf insgesamt 3,75 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens reicht dieser Betrag aus, um Dividendenzahlungen für rund 2,1 Jahre zu decken.

Bitcoin-Bestand bleibt unverändert

Aus einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Strategy seinen BTC-Bestand unverändert bei 843.775 BTC belässt. Der letzte Zukauf erfolgte Ende Juni, als das Unternehmen weitere 520 Bitcoin erwarb. Die Treasury Company verfolgt weiterhin einen vorsichtigeren Kurs.

Strategy ist mit großem Abstand das größte Bitcoin Treasury-Unternehmen der Welt / Quelle: BTC-ECHO

Strategy hat in der vergangenen Woche rund 5,4 Millionen MSTR-Aktien verkauft und damit 544,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Außerdem erwarb Strategy im Rahmen seines im Juni gestarteten Rückkaufprogramms 288.930 Vorzugsaktien der STRC-Aktie für 25 Millionen US-Dollar.

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Die Cash-Reserve dient unter anderem zur Finanzierung von Dividenden auf Vorzugsaktien sowie zur Begleichung von Zinszahlungen auf bestehende Schulden.

Insgesamt hält Strategy Bitcoin im Wert von rund 54 Milliarden US-Dollar und kontrolliert damit mehr als vier Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Einheiten. Die Bestände wurden zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.476 US-Dollar je Bitcoin erworben. Aufgrund des aktuellen Marktpreises weist das Unternehmen auf seine Position derzeit Buchverluste in Milliardenhöhe aus.

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