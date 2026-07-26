Quantencomputer gelten als eine der größten Gefahren für Bitcoin. Doch wie nah ist der Q-Day wirklich und was würde dann passieren?

Wird Bitcoin von Quantencomputern geknackt? Das sagen die Experten

Wird Bitcoin von Quantencomputern geknackt? Das sagen die Experten

Das Warten auf Tag Q

In diesem Artikel erfährst du: Warum Quantencomputer nicht nur für Bitcoin gefährlich werden

Wann "Q-Day" stattfinden könnte – und mit welchen Folgen

Was den Schutz vor Quantencomputern so teuer macht

Die rasanten Fortschritte bei der Quantencomputer-Entwicklung lassen viele Bitcoin-Anleger unruhig schlafen – handelt es sich doch um eine der letzten verbliebenen Gefahren für die Kryptowährung. Dass selbst erfahrene Bitcoiner aufgrund der technischen Komplexität des Themas oft nur darauf vertrauen können, dass es “schon irgendwie gut gehen” wird, dürfte kaum zur Beruhigung beitragen. Doch wie weit ist der Q-Day noch entfernt, an dem Quantenangriffe auf Bitcoin möglich wären? Welche Coins wären bedroht und was müsste geschehen, um sie zu schützen? Das sagen die Experten.

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