Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Collin Brockmann, warum er den Vierjahreszyklus anzweifelt und der richtige Bullenmarkt noch bevorsteht.

Collin Brockmann: “Der richtige Bullrun kommt jetzt erst noch”

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Collin Brockmann gehört zu den reichweitenstarken Krypto-Influencern im deutschsprachigen Raum. Der Dortmunder beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit rund acht Jahren intensiv mit Trading und veröffentlicht auf Social Media regelmäßig Chartanalysen, Marktprognosen und Inhalte rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Bei den BTC-ECHO Influencer Awards 2025 belegte er in der Kategorie “Best Crypto TikTok Channel” den zweiten Platz. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Brockmann, warum er den klassischen Vierjahreszyklus für überschätzt hält, den jüngsten Bullrun als künstlich erzeugt bezeichnet und künftig nur noch wenigen Altcoins großes Potenzial zutraut.

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