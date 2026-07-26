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Krypto-Influencer 

Collin Brockmann: “Der richtige Bullrun kommt jetzt erst noch”

Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Collin Brockmann, warum er den Vierjahreszyklus anzweifelt und der richtige Bullenmarkt noch bevorsteht.

Johannes Dexl
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Eine Bitcoin-Münze steht im Vordergrund vor einem dunklen Hintergrund, während im Hintergrund ein aufwärts gerichteter Kurschart zu sehen ist, der sich in der Oberfläche spiegelt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Während der Bitcoin-Kurs weiter schwächelt, zeichnet Collin Brockmann ein bullisches Szenario

In diesem Artikel erfährst du:

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Collin Brockmann gehört zu den reichweitenstarken Krypto-Influencern im deutschsprachigen Raum. Der Dortmunder beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit rund acht Jahren intensiv mit Trading und veröffentlicht auf Social Media regelmäßig Chartanalysen, Marktprognosen und Inhalte rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Bei den BTC-ECHO Influencer Awards 2025 belegte er in der Kategorie “Best Crypto TikTok Channel” den zweiten Platz. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Brockmann, warum er den klassischen Vierjahreszyklus für überschätzt hält, den jüngsten Bullrun als künstlich erzeugt bezeichnet und künftig nur noch wenigen Altcoins großes Potenzial zutraut.

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