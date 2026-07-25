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Passives Einkommen 

Krypto-Staking wird unterschätzt – mit diesen Coins winken doppelte Renditechancen

Der nächste Krypto-Bullrun lässt auf sich warten. Staking könnte sich als attraktive Ergänzung erweisen – vorausgesetzt, man setzt auf den richtigen Coin.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt die Wörter „Proof of Stake“ auf einer Computertastatur

Beitragsbild: Shutterstock

 | Lässt sich mit Staking ein solides passives Einkommen aufbauen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kryptowährungen derzeit die attraktivsten Renditen bieten
  • Warum hohe Renditen nicht automatisch die beste Wahl bedeuten
  • Wie viel Ertrag bei einem Investment von 10.000 US-Dollar möglich ist
  • Worauf Anleger vor dem Einstieg besonders achten sollten

Die vergangenen Monate haben Krypto-Anleger viel Geduld gekostet. Wenn sich die Kurse bewegt haben, dann häufig nach unten. Vom nächsten großen Bullrun fehlt bislang jede Spur und viele fragen sich, wann Bitcoin und Altcoins endlich wieder nachhaltig steigen. Wer allerdings erst einsteigt, wenn die Kurse bereits deutlich angezogen haben, verschenkt oft einen Teil des Potenzials. Staking bleibt dabei für viele unter dem Radar, obwohl Anleger damit nicht nur von möglichen Kursgewinnen profitieren, sondern sich auch ein passives Einkommen aufbauen können. Doch welche Kryptowährungen eignen sich besonders für diese Strategie und worauf sollten Anleger achten?

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