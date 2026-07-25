Ein Krypto-Zahlungsdienstleister wird Opfer eines Hacks. Die Angreifer stehlen mehrere Altcoins, darunter auch Ethereum. Was sagt der ETH-Kurs jetzt?

Hacker stehlen Ethereum in Millionenhöhe: Darauf müssen ETH-Anleger jetzt achten

Hacker stehlen Ethereum in Millionenhöhe: Darauf müssen ETH-Anleger jetzt achten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Triple-A wurde Opfer eines Hackerangriffs, bei dem über 9,7 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen wurden. â³

Der ETH-Kurs zeigt kurzfristige Schwäche, während wichtige Unterstützungen und Widerstände analysiert werden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Zahlungsdienstleister Triple-A ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Nach Angaben des Blockchain-Sicherheitsunternehmens PeckShield entwendeten Angreifer Kryptowährungen im Wert von mehr als 9,7 Millionen US-Dollar aus den Hot Wallets des Unternehmens. Betroffen waren mehrere Blockchain-Netzwerke.

Neben Ethereum waren laut PeckShield auch Tron, Solana, TON, Polygon und Arbitrum von dem Angriff betroffen. Die Angreifer tauschten die gestohlenen Vermögenswerte und transferierten sie anschließend auf die Ethereum Blockchain.

Die Blockchain-Daten zeigen, dass sich auf der Wallet derzeit 5.226,66 ETH im Wert von rund 9,72 Millionen US-Dollar befinden. Der größte Einzeltransfer umfasste 4.140 ETH. Weitere Einzahlungen erfolgten in mehreren Tranchen, darunter 615 ETH und 157 ETH. Der Großteil der Transaktionen wurde am 24. und 25. Juli registriert. Das der Angriff die Ethereum-Investoren verunsichert hat, ist unwahrscheinlich. Ein Blick auf den ETH-Kurs kann sich dennoch lohnen.

Ethereum-Kurs: Das bewegt ETH jetzt

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der ETH-Kurs zwischen 1.851,22 USD (Tief) und 1.864,69 USD (Hoch). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1.858,71 USD und damit um 2,73 USD unter dem Schlusskurs des Vortags (1.861,44 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 223.918.652.230 USD.

ETH steigt leicht I Quelle: BTC-ECHO

Der ETH-Kurs notiert unter dem EMA-20 (1.882,71 USD), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Die jüngste Sequenz zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs seit dem 22. Juli und leicht tieferen Tiefs. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.828,99 USD (Fibonacci) und 1.848,09 USD (letzter signifikanter Tiefpunkt), Widerstände bei 1.882,71 USD (EMA-20) und 1.902,34 USD (recent high). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die technische Lage neutral bis leicht bärisch.

“Konsolidierungsphase mit normaler Spannung”

Der RSI notiert bei 46,2 und liegt damit unter der 50er-Marke, was fehlende Kaufdynamik anzeigt. Das Histogramm deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck leicht nachlässt, was kurzfristige Stabilisierungspotenziale eröffnet.

Wer sich mit Ethereum und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 114,96 USD und signalisiert moderate bis erhöhte Schwankungen. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Spannung, solange der Kurs um den EMA-20 pendelt.

Ethereum-Prognose: Kann der Kurs jetzt weiter steigen?

Neutrales Szenario

Das wahrscheinlichste Szenario bleibt mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 Prozent neutral. Solange sich Ethereum oberhalb der Unterstützung bei 1.828,99 US-Dollar hält, bleibt die kurzfristige Seitwärtsbewegung intakt. Auf der Oberseite begrenzen die EMA-20 bei 1.882,71 US-Dollar sowie der Widerstand bei 1.902,34 US-Dollar das Aufwärtspotenzial. Der RSI bewegt sich zwischen 45 und 50, die Bollinger-Bänder bleiben moderat geöffnet.

Bullisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent gelingt Ethereum der Ausbruch über die EMA-20 bei 1.882,71 US-Dollar. In diesem Fall rückt zunächst der Widerstand bei 1.902,34 US-Dollar in den Fokus. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung 1.950 US-Dollar möglich. Bestätigt würde das Szenario durch einen RSI über 50 sowie Schlusskurse oberhalb der EMA-20 im Tages- und Vierstundenchart.

Bärisches Szenario

Ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent fällt Ethereum nachhaltig unter die Unterstützung bei 1.828,99 US-Dollar. Dadurch würde das nächste strukturelle Tief bei 1.750,20 US-Dollar in den Fokus rücken. Die EMA-20 bei 1.882,71 US-Dollar fungiert in diesem Fall als Widerstand. Ein RSI unter 40 sowie steigendes Verkaufsvolumen würden das bärische Szenario zusätzlich bestätigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.