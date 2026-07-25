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Galaxy Unpacked Event 

Samsung bringt Stablecoins zu über einer Milliarde Nutzern

Samsung erweitert seine Wallet um native Stablecoin-Funktionen. Ein Prototyp verweist auf eine Integration von USDC. Einen Starttermin oder unterstützte Stablecoins nannte der Konzern bislang nicht.

Dominic Döllel
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Nahaufnahme eines Samsung-Smartphones, auf dessen Bildschirm das Samsung- und das Coinbase-Logo vor einem dunklen Hintergrund zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Samsung expandiert im Krypto-Sektor

Samsung will seine Wallet um native Stablecoin-Funktionen erweitern. Das kündigte der Konzern auf dem Galaxy Unpacked Event an. Die vorinstallierte App soll künftig Zahlungen, Bonusprogramme und digitale Vermögenswerte an einem Ort bündeln.

Stablecoins direkt in der Samsung Wallet

Nach Angaben des Unternehmens werden die Stablecoin-Funktionen direkt in die Samsung Wallet integriert und durch die Sicherheitsplattform Samsung Knox geschützt. Samsung baut die bereits vorinstallierte Anwendung damit zu einer umfassenderen Plattform für digitale Vermögenswerte aus.

Die Integration könnte den Zugang zu Stablecoins vereinfachen. Nutzer müssten keine zusätzliche Wallet-App herunterladen, sondern könnten die Funktion direkt auf ihrem Galaxy-Smartphone verwenden. Ob zum Marktstart ausschließlich USDC oder weitere Stablecoins unterstützt werden, teilte Samsung bislang nicht mit. Auch einen Termin für die Einführung nannte der Konzern nicht.

Samsung setzt schon länger auf Blockchain

Die Stablecoin-Pläne sind Teil einer breiteren Krypto-Strategie des Konzerns. Samsung bietet bereits seit mehreren Jahren Blockchain-Funktionen auf seinen Galaxy-Geräten an. Dazu gehören unter anderem die Samsung Blockchain Wallet sowie die Anbindung von Hardware Wallets wie dem Ledger Nano S und Nano X. Zudem entwickelt das Unternehmen Mining-Chips für das Bitcoin-Netzwerk und arbeitete in der Vergangenheit an Plänen für eine eigene Krypto-Börse in Südkorea. Mit der Integration nativer Stablecoin-Funktionen baut Samsung sein Engagement im Krypto-Sektor nun weiter aus.

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