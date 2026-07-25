In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Jack Mallers zurücktritt
- Womit er als CEO bei Twenty One auffiel
- Welche Rolle Mehrheitseigentümer Tether bei dem Abgang spielt
Der Rücktritt von Jack Mallers als CEO bei Twenty One (XXI) mag viele überrascht haben, doch er war unvermeidbar. Das Unternehmen wollte das nächste Strategy werden, erfüllte aber nie das zentrale Versprechen einer Bitcoin-Treasury – und scheitert letztlich auch am Eigentümer Tether.
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