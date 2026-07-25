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Meinungs-ECHO 

Fiel Jack Mallers Tether zum Opfer?

Jack Mallers gibt seinen Posten bei Twenty One (XXI) auf. Sein plötzliches Ausscheiden wirft Fragen auf – und rückt Tether in den Fokus.

Daniel Hoppmann
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Jack Mallers redet auf einer Bühne.

Beitragsbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore

 | Jack Mallers sollte der neue Michael Saylor werden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Jack Mallers zurücktritt
  • Womit er als CEO bei Twenty One auffiel
  • Welche Rolle Mehrheitseigentümer Tether bei dem Abgang spielt

Der Rücktritt von Jack Mallers als CEO bei Twenty One (XXI) mag viele überrascht haben, doch er war unvermeidbar. Das Unternehmen wollte das nächste Strategy werden, erfüllte aber nie das zentrale Versprechen einer Bitcoin-Treasury – und scheitert letztlich auch am Eigentümer Tether.

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