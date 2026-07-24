Seit mehreren Tagen gibt es wieder Aktivität auf einer Wallet-Adresse, die dem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto zugerechnet wird. Es geht dabei um Zahlungen von mehr als 5.000 US-Dollar innerhalb von zwei Tagen. Über die Frage, wer die Zahlungen veranlasst hat und welches Motiv dahintersteckt, lässt sich bislang nur spekulieren.
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