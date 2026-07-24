Lars Klingbeil über Krypto-Steuer: Erst Porsche und Rolex weg, dann Bitcoin?

In diesem Artikel erfährst du:
- Was die Bundesregierung bei der Besteuerung von Kryptowährungen plant
- Welche Folgen die Neuregelung für Krypto-Anleger hätte
- Was der neue Haltefrist-Tracker von BISON kann
Steuerbetrügern den Kampf ansagen und Luxusgüter beschlagnahmen: Mit deutlichen Worten hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sein Vorgehen gegen Steuer- und Finanzkriminalität bekräftigt. Wer sich dem Staat entziehe, müsse damit rechnen, dass Vermögenswerte wie der Porsche oder die Rolex sichergestellt werden. Zudem hat das Bundesfinanzministerium im Gespräch mit BTC-ECHO den aktuellen Stand der geplanten Reform der Krypto-Besteuerung erläutert und sich zur Zukunft der einjährigen Haltefrist geäußert.
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