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Lars Klingbeil über Krypto-Steuer: Erst Porsche und Rolex weg, dann Bitcoin?

Die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen bleibt eines der umstrittensten Themen der Branche. Neue Aussagen von Lars Klingbeil und dem Bundesfinanzministerium bringen Bewegung in die Debatte.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Lars Klingbeil

Beitragsbild: picture alliance

 | In einem TikTok-Video kündigt Lars Klingbeil Steuerhinterziehern den Kampf an

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die Bundesregierung bei der Besteuerung von Kryptowährungen plant
  • Welche Folgen die Neuregelung für Krypto-Anleger hätte
  • Was der neue Haltefrist-Tracker von BISON kann

Steuerbetrügern den Kampf ansagen und Luxusgüter beschlagnahmen: Mit deutlichen Worten hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sein Vorgehen gegen Steuer- und Finanzkriminalität bekräftigt. Wer sich dem Staat entziehe, müsse damit rechnen, dass Vermögenswerte wie der Porsche oder die Rolex sichergestellt werden. Zudem hat das Bundesfinanzministerium im Gespräch mit BTC-ECHO den aktuellen Stand der geplanten Reform der Krypto-Besteuerung erläutert und sich zur Zukunft der einjährigen Haltefrist geäußert. 

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