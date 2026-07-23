Die EZB hält an ihrem Leitzins fest. So reagiert Bitcoin auf die Entscheidung der Notenbank.

EZB bestätigt Zinspause: Das sollten Bitcoin-Anleger jetzt wissen

EZB bestätigt Zinspause: Das sollten Bitcoin-Anleger jetzt wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… EZB belässt Leitzins bei 2,25 Prozent und setzt auf Zinspause. â³

Nachlassende Inflation im Euroraum könnte die Risikobereitschaft der Anleger beeinflussen. â³

Entscheidungen der US-Notenbank sind für den Krypto-Markt entscheidend.

Marktteilnehmer erwarten positive Auswirkungen auf Bitcoin bei stabilen Zinspfaden. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins wie erwartet unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Zuletzt hatte die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs angepasst, nun entschied sie sich angesichts der nachlassenden Inflation für eine Zinspause.

We kept our key interest rates at their current levels.



Read today’s monetary policy decisions https://t.co/LHXigITpym pic.twitter.com/bDQsgUIvJv — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Im Juni sank die Teuerungsrate im Euroraum von 3,2 auf 2,8 Prozent. Auch in Deutschland ging die Inflation von 2,6 auf 2,3 Prozent zurück. Die Energiepreise stiegen mit 8,7 Prozent weniger stark als in den Vormonaten. Die Dienstleistungsinflation fiel zwar auf 3,2 Prozent zurück, aber liegt weiterhin über dem Zielwert der EZB.

Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs

Die EZB beeinflusst über ihre Geldpolitik zwar die Liquidität im Euroraum und damit auch die Risikobereitschaft der Anleger. Für Bitcoin und den übrigen Krypto-Markt spielen kurzfristig jedoch vor allem die Entscheidungen der US-Notenbank eine entscheidende Rolle. Da der Großteil des globalen Krypto-Handels in US-Dollar abgewickelt wird, reagieren die Märkte deutlich sensibler auf Änderungen der Fed-Zinsen.

Die Federal Reserve hatte ihren Leitzins zuletzt ebenfalls unverändert gelassen und signalisiert, bei weiteren Zinsschritten datenabhängig vorzugehen. Vor allem Inflationsdaten und die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes gelten als maßgebliche Faktoren für den weiteren geldpolitischen Kurs.

Bleiben sowohl EZB als auch Fed auf einem stabilen Zinspfad, verbessert das die Planbarkeit für Anleger. Ein dauerhaftes Ende des Straffungszyklus wird von vielen Marktteilnehmern als positives Umfeld für risikobehaftete Anlageklassen wie Aktien und Bitcoin gewertet.

Ob Bitcoin daraus neues Aufwärtspotenzial entwickelt, dürfte jedoch weniger von der heutigen EZB-Entscheidung als von den kommenden Inflationsdaten, der nächsten Fed-Sitzung und der allgemeinen Entwicklung der Weltwirtschaft abhängen.