Das Hashi-Testnet ist live: Entwickler können die Infrastruktur für Bitcoin-Kredite nun testen. Was der Start für den SUI-Kurs bedeuten könnte.

Mit Hashi setzt Sui auf Bitcoin-Kredite – ist das der Start der nächsten Rallye?

Mit Hashi setzt Sui auf Bitcoin-Kredite – ist das der Start der nächsten Rallye?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sui startet Testnetzwerk Hashi für Bitcoin-Kredite und Finanzanwendungen.

Der Guardian Layer soll die Sicherheit der Bitcoin-Sicherheiten erhöhen.

Aktuelle SUI-Kursbewegungen zeigen eine leicht positive Marktlage. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursziele zwischen 0,75 und 0,85 US-Dollar hin.

Sui hat das Testnetzwerk für Hashi gestartet. Damit können Entwickler die Infrastruktur testen, über die sich Bitcoin künftig als Sicherheit für Kredite nutzen lässt. Ziel ist es, native Bitcoin als Sicherheit für Kredite und andere Finanzanwendungen auf Sui nutzbar zu machen. Der Start richtet sich zunächst an Entwickler und institutionelle Partner, bevor das Mainnet folgt.

In March, Hashi was first introduced: a new way to put $BTC to work on Sui without moving it off the Bitcoin network.



Today, Hashi testnet is live. — Sui (@SuiNetwork) July 22, 2026

Ein zentrales Element ist der Guardian Layer. Sie ergänzt die bestehende Absicherung der Bitcoin-Sicherheiten und soll verdächtige oder unautorisierte Transaktionen erschweren. Laut Sui bildet Hashi die Grundlage für Kredit- und Finanzanwendungen auf Basis von Bitcoin, wobei alle Sicherheiten transparent auf der Blockchain verwaltet werden. Doch kann davon auch der Sui-Kurs profitieren?

Sui-Kurs: Das erwartet Anleger jetzt

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der SUI‑Kurs zwischen 0,7591 US-Dollar (Tief) und 0,7755 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,7743 US-Dollar und damit leicht über dem Vortagesschluss von 0,7648 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3.135.325.319 US-Dollar. Damit steht der Coin kurzfristig in einer leicht positiven Kursposition.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,763688 US-Dollar) und bildet in den letzten Candles höhere Hochs und höhere Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,7620 US-Dollar, gefolgt vom Bollinger‑Unterband bei 0,7519 US-Dollar; unmittelbarer Widerstand bei 0,7755–0,7796 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bullish.

Momentum-Check Sui

Der RSI (14) liegt bei 60,8 und signalisiert moderates Kaufmomentum ohne überkaufte Extremlage. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was kurzfristig erhöhten Aufwärtsdruck bestätigt.

Wer sich mit Sui und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt aktuell etwa 0,02724 US-Dollar, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer stabilen Aufwärtskonsolidierung; erhöhte Unruhe ist aktuell nicht gegeben.

Kurzfristige Sui-Prognose

Die kurzfristige Prognose für Sui am 23.07.2026 ist bullish, datengetrieben und an klare Levels gebunden. Unterstützungen liegen bei 0,7620 US-Dollar (kurzfristig) und 0,7519 US-Dollar (Bollinger‑Unterband), Widerstände bei 0,7755 US-Dollar (aktuelles Hoch) und 0,7796 US-Dollar (Fibonacci‑Ziel). Ein Ausbruch über 0,7796 US-Dollar könnte das Potenzial bis ~0,85 US-Dollar freimachen; ein Bruch unter 0,7620 US-Dollar würde kurzfristig Raum bis in den Bereich 0,74 US-Dollar eröffnen. Richte Risiko und Positionsgrößen an den genannten Invalidationsleveln aus.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Dabei wird ein Kursziel zwischen 0,75 und 0,78 US-Dollar erwartet. Ausgelöst wird dieses Szenario, wenn sich der Kurs weiterhin in dieser Spanne bewegt, der RSI stabil zwischen 50 und 65 bleibt und der EMA-20 nahe unter dem Kurs verläuft.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent angegeben. In diesem Fall liegt das Kursziel zwischen 0,78 und 0,85 US-Dollar. Als Trigger gilt ein Tagesschlusskurs über 0,7796 US-Dollar, begleitet von einem RSI über 65 und steigendem Handelsvolumen beim Ausbruch.

Bärisches Szenario

Das bärische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Hier wird ein Kursziel zwischen 0,68 und 0,74 US-Dollar erwartet. Aktiviert wird dieses Szenario, wenn der Kurs nachhaltig unter 0,7620 US-Dollar fällt, der RSI unter 50 rutscht und der EMA-20 nach unten dreht.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.