BitMEX beendet nach elf Jahren den Betrieb. Für Nutzer beginnt jetzt die Abwicklung ihrer Positionen und Guthaben.

BitMEX vor dem Aus: Diese Frist sollten Krypto-Anleger auf keinen Fall verpassen

BitMEX vor dem Aus: Diese Frist sollten Krypto-Anleger auf keinen Fall verpassen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… BitMEX stellt seinen Betrieb zum 23. September 2026 endgültig ein. â³

Ab dem 26. August sind keine neuen Positionen mehr möglich. â³

Bestehende Nutzer müssen nach Schließung mit monatlichen Gebühren rechnen.

Die Börse war einst führend im Krypto-Derivatehandel und steht unter regulatorischem Druck. â³

BitMEX verschwindet von der Bildfläche. Die einst große Krypto-Derivatebörse stellt ihren Betrieb zum 23. September 2026 endgültig ein. Damit endet die Geschichte einer Handelsplattform, die den Markt für Perpetual Futures maßgeblich geprägt hat. Neuregistrierungen sind bereits nicht mehr möglich.

Dear BitMEX Users,



Today, we share with a very heavy heart that BitMEX exchange will shut down its operations, effective 23 September 2026 at 04:00:00 UTC.



The owner and operator of BitMEX, HDR Global Trading Limited, has made the difficult decision to close operations… pic.twitter.com/oWuqlh547f — BitMEX (@BitMEX) July 23, 2026

Nach Angaben des Unternehmens fiel die Entscheidung nach einer strategischen Überprüfung des Geschäfts. Bereits seit Februar 2025 hatte BitMEX nach einem Käufer gesucht.

Krypto-Pionier zieht endgültig den Stecker

Für bestehende Nutzer beginnt nun die Abwicklungsphase: ab dem 26. August können keine neuen Positionen mehr eröffnet werden. Erlaubt sind dann nur noch Geschäfte zum Abbau bestehender Positionen. Alle bis zur Schließung offenen Kontrakte werden von der Börse automatisch geschlossen.

Wer seine Vermögenswerte nach dem 23. September auf der Plattform belässt, muss künftig eine monatliche Gebühr zahlen. Diese beträgt den höheren Wert aus 50 US-Dollar oder einem Prozent pro Jahr auf das verbleibende Guthaben. Auszahlungen bleiben nach der Abschaltung weiterhin möglich, ebenso der Zugriff auf Kontostände und die Transaktionshistorie.

BitMEX wurde 2014 von Arthur Hayes mitgegründet und entwickelte sich schnell zu einer der einflussreichsten Krypto-Derivatebörsen. Der dort eingeführte Perpetual Swap gilt heute als Standardprodukt im Krypto-Handel und wird von zahlreichen Börsen angeboten.

In den vergangenen Jahren geriet BitMEX jedoch unter regulatorischen Druck. Das Unternehmen bekannte sich 2024 schuldig, gegen US-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen zu haben. Im Januar 2025 folgte eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar, doch wenige Monate später begnadigte US-Präsident Donald Trump die Mitgründer der Börse.