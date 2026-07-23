Autonome KI-Systeme bezahlen Software-Dienste immer häufiger ohne menschliches Eingreifen. Der XRP Ledger rüstet sich nun für den Ansturm.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP Ledger wird zur Schlüsseltechnologie für die KI-Ökonomie.

RippleX erwartet signifikantes Wachstum bei agentischen Transaktionen in den kommenden Jahren. â³

KI-Agenten könnten neue Anwendungsfelder für XRP erschließen.

Ripple engagiert sich auch im Stablecoin-Bereich und hat kürzlich Auszeichnungen erhalten. â³

Der XRP Ledger entwickelt sich derzeit zu einer der führenden technischen Grundlagen für die aufstrebende KI-Ökonomie. Nachdem im Netzwerk kürzlich die Marke von einer Million “agentischer Transaktionen” durchbrochen wurde, bahnt sich nun der nächste Skalierungsschritt an: Die Entwicklersparte RippleX rechnet für die kommenden Jahre mit einem sprunghaften Anstieg des Transaktionsvolumens. Wenn autonome Softwareeinheiten ohne menschliches Zutun miteinander agieren, könnte das nicht zuletzt für XRP neue Anwendungsfelder und Nachfrage schaffen.

When I think about where agentic payments are today, it reminds me of the early days of cloud infrastructure. The potential was obvious, but the tooling and standards were still coming together.



It feels similar today. As AI agents become more capable, they'll need payment… https://t.co/qYSulLQWhS — J. Ayo Akinyele (@ja_akinyele) July 21, 2026

Ayo Akinyele, Head of Engineering bei RippleX, blickt extrem optimistisch auf die Netzwerkauslastung durch maschinelle Akteure: “Ich war sehr erfreut über den Meilenstein von einer Million Transaktionen auf dem XRP Ledger, aber ich denke, wir werden in den nächsten Jahren die Marke von 10 Millionen durchbrechen und angesichts der Entwicklungsgeschwindigkeit bei den Agenten sogar 100 Millionen erreichen”. Anders als bei klassischen Blockchain-Transaktionen führen KI-Agenten ihre Zahlungen völlig eigenständig aus. Sie erwerben selbst API-Zugänge, bezahlen Cloud-Kapazitäten oder begleichen Rechnungen im digitalen Raum.

Stablecoins und KI-Agenten als neue Narrative?

“Wenn ich darüber nachdenke, wo agentische Zahlungen heute stehen, erinnert mich das an die Anfangstage der Cloud-Infrastruktur. Das Potenzial war offensichtlich, aber die Werkzeuge und Standards fügten sich erst langsam zusammen”, ergänzt der RippleX-Chef. Der XRP Ledger sei genau für die Effizienz gebaut worden, die autonome Systeme im maschinellen Datenaustausch verlangen. Um den Wandel weiter voranzutreiben, engagiert sich Ripple unter anderem in der x402 Foundation von Linux zur Entwicklung von Payment-Standards.

Dass das Unternehmen an mehreren Fronten die Bezahlwege der Zukunft besetzen will, zeigt sich neben KI auch im Stablecoin-Bereich. Ripple-Präsidentin Monica Long räumte für die Erfolge rund um den hauseigenen Stablecoin RLUSD kürzlich gleich zwei Branchenpreise ab. Ob es zu einem internen Konkurrenzkampf zwischen beiden Kryptowährungen kommt und viele weitere Details erfahrt ihr hier: “Ripple-Präsidentin gewinnt doppelte Stablecoin-Auszeichnung“.