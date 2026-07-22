S&P Dow Jones Indices und Pantera Capital haben gemeinsam einen Krypto-Index aufgelegt. Das Kuriose: Bitcoin ist kein Teil davon.

SP und Pantera launchen Krypto-Index: Bitcoin ist nicht dabei

SP und Pantera launchen Krypto-Index: Bitcoin ist nicht dabei

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… S&P Dow Jones Indices und Pantera Capital präsentieren den S&P Pantera Digital Asset Index. â³

Bitcoin und Memecoins sind bewusst ausgeschlossen; der Fokus liegt auf ertragsgenerierenden Blockchain-Projekten. â³

Der Index umfasst 18 Token, darunter Ethereum, BNB und Solana.

Hyperliquid, ein junges Protokoll, führt das Segment der On-Chain-Derivate an. â³

Am gestrigen 21. Juli haben S&P Dow Jones Indices und Pantera Capital den S&P Pantera Digital Asset Index vorgestellt. Das Produkt richtet sich an institutionelle Investoren und verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der an klassische Finanzmarktindizes wie den S&P 500 angelehnt ist. Datengrundlage liefert Artemis, spezialisiert auf On-Chain-Fundamentaldaten.

Der Index umfasst 18 Token. Aufgenommen werden ausschließlich Projekte mit einer Marktkapitalisierung über 500 Millionen US-Dollar, einer ausreichenden Liquidität und nachweisbaren Einnahmen aus realem Netzwerkbetrieb. Die fünf größten Positionen sind Ethereum, BNB, Solana, Tron und Hyperliquid.

Top-Positionen des S&P Pantera Digital Asset Index I Quelle: WuBlockchain

Warum Bitcoin ausgeschlossen wird

Bitcoin taucht nicht auf, Memecoins auch nicht. Das ist kein Versehen, sondern Absicht. Gemessen wird Blockchain-Infrastruktur, die tatsächlich genutzt wird und dabei Gebühren generiert. Bitcoin fällt aus dieser Kategorie heraus, da seine Erlösstruktur in erster Linie aus Miner-Subventionen stammt und nicht aus tatsächlicher Anwendungsnutzung.

Besonders interessant ist dabei die Aufnahme von Hyperliquid. Das dezentrale Perpetual-Futures-Protokoll ist noch keine zwei Jahre alt, generiert aber bereits täglich mehrere Millionen US-Dollar an Protokolleinnahmen und führt das Segment der On-Chain-Derivate mittlerweile klar an.

“Wir bringen dieselbe Disziplin, die Anleger vom S&P 500 kennen, in die Welt der digitalen Assets”, so Cathy Clay, CEO von S&P Dow Jones Indices. Pantera-Gründer Dan Morehead sieht den Launch als Antwort auf das größte Problem institutioneller Krypto-Investoren: zu wissen, wie man überhaupt allokiert.