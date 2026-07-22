App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Erhalte 5% Bitcoin-Bonus
Bis zu 58.000€ in BTC für Krypto-Transfers
2,05 T
Hyperliquid-Kurs52,98 -3.58%
Bitcoin-Kurs58.096,83 1.20%
Ethereum-Kurs1.693,58 0.49%
XRP-Kurs0,998528 1.37%
BNB-Kurs500,19 -0.55%
Hyperliquid-Kurs52,98 -3.58%
Solana-Kurs68,36 -0.08%
TRON-Kurs0,288013 0.95%
Dogecoin-Kurs0,064244 0.95%
Cardano-Kurs0,152010 1.21%
Zcash-Kurs457,07 -4.71%
Chainlink-Kurs7,64 0.94%
Pi Network-Kurs0,079322 3.00%
Bankenblockade 

Banken blockieren Krypto-Kunden: Britische Parlamentarier greifen jetzt ein

Neue Zahlen zeigen, wie stark britische Banken den Zugang zum Krypto-Markt inzwischen einschränken. Es geht um abgelehnte Überweisungen in Milliardenhöhe.

Jan-Malte Minnerup
Teilen
Bitcoin kaufen

Beitragsbild: © Photocrew Bednarek, Fotolia

 | Zahlreiche Überweisungen an Krypto-Plattformen werden verweigert. Jetzt greift das britische Parlament ein

Wer in Großbritannien Kryptowährungen kaufen möchte, muss sich auf starke Verzögerungen bei der Überweisung an die jeweilige Handelsplattform, oder eine vollständige Blockierung der Zahlung einstellen. Der Konflikt zwischen dem klassischen Bankensektor und Krypto-Plattformen hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend verschärft und eine parteiübergreifende Gruppe britischer Parlamentarier untersucht diesen Vorfall jetzt.

4 von 10 Krypto-Zahlungen blockiert

Eine Erhebung des Branchenverbands UK-Cryptoasset-Business-Council hat derweil ergeben, dass etwa 40 Prozent aller Überweisungen britischer Bankkunden an Krypto-Plattformen von den Einschränkungen betroffen waren. Acht der zehn untersuchten Krypto-Börsen gaben dabei an, dass die Probleme innerhalb der vergangenen zwölf Monate nochmal zugenommen haben. Und eine Börse verzeichnete nach eigenen Angaben abgelehnte Zahlungen im Wert von fast einer Milliarde Pfund.

Der UKCBC-Vergleich zeigt, welche britischen Banken Zahlungen an Krypto-Börsen einschränken oder blockieren I UKCBC

Von den Einschränkungen sind nicht nur Privatkunden betroffen. Krypto-Unternehmen berichten seit Jahren, dass ihnen die Eröffnung von Geschäftskonten bei britischen Banken verweigert wird und bestehende Konten geschlossen werden. Ohne die Anbindung an das traditionelle Finanzsystem können sie ihre Mitarbeiter nicht bezahlen und keine Kundengelder empfangen.

Bis Ende August können Betroffene Belege einreichen

Die neuformierte Gruppe britischer Parlamentarier untersucht die Geschäftspraktiken der Banken jetzt genauer. Wer von den Vorfällen betroffen war, kann noch bis zum 31. August seine Erfahrungen und Belege einreichen, damit die Untersuchungskommission diese berücksichtigen kann.

Geprüft werden dabei auch die Folgen für die internationale Attraktivität des britischen Finanzsektors. Das Land möchte sich eigentlich als führender Standort für digitale Vermögenswerte etablieren und bereitet einen umfassenden Regulierungsrahmen für die Branche vor.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Münze transparent vor einer Anzeigetafel an der Börse.
Bitcoin aktuellDroht dem Bitcoin-Kurs ein Rücksetzer trotz besserer Ausgangslage?
Strive-CRO Jeff Walton
Jeff Walton im InterviewBitcoin in der KI-Ära: Was die neue “Welt des Überflusses” für den BTC-Kurs bedeutet
Eine XRP-Münze vor einem Chart.
Kurs-UpdateVerkaufsdruck unter XRP-Walen lässt nach – Kommt jetzt das Comeback?
Rain
0,013796
11.59%
Ondo
0,351708
10.86%
Audiera
2,24
8.50%
Gram (prev. Toncoin)
1,36
7.50%
XDC Network
0,025683
5.03%
Venice Token
10,98
4.66%
Hedera
0,061350
4.39%
Aave
84,37
4.28%
Filecoin
0,675333
4.00%
Flare
0,005907
3.94%
NEAR Protocol
1,68
-5.66%
币安人生 (BinanceLife)
0,527084
-5.55%
Zcash
457,07
-4.71%
Hyperliquid
52,98
-3.58%
Pepe
0,000003
-1.67%
Litecoin
40,87
-1.51%
Beldex
0,072210
-1.30%
Cosmos Hub
1,30
-1.25%
​​Stable
0,031808
-1.23%
Render
1,32
-1.21%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren