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Bitcoin aktuell 

Droht dem Bitcoin-Kurs ein Rücksetzer trotz besserer Ausgangslage?

Nach der jüngsten Erholung richtet sich der Blick auf die nächsten Kursziele. Immer mehr On-Chain-Indikatoren zeigen eine deutlich bessere Ausgangslage als noch vor wenigen Wochen.

Louis Blümlein
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Bitcoin-Münze transparent vor einer Anzeigetafel an der Börse.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie weit steigt Bitcoin jetzt?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die jüngste Erholung mehr sein könnte als nur eine kurze Gegenbewegung
  • Weshalb trotz der besseren Ausgangslage weitere Rücksetzer möglich bleiben
  • Welche On-Chain-Daten derzeit für nachlassenden Verkaufsdruck und neue Käufe großer Wallets sprechen

Die vergangenen letzten Tage waren für Bitcoin wieder zunehmend freundlich. Wichtige Kurszonen wurden zurückerobert und der positive Trend bleibt trotz möglicher Rücksetzer intakt. Einige On-Chain-Daten zeigen zudem, dass der Verkaufsdruck nachlässt und große Wallets wieder verstärkt Positionen aufbauen. Ob sich daraus bereits eine nachhaltige Bodenbildung ableiten lässt, ist noch offen. Die Chancen steigen aber, dass wichtige Unterstützungen bei einem Rücksetzer gehalten werden können.

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