App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Erhalte 5% Bitcoin-Bonus
Bis zu 58.000€ in BTC für Krypto-Transfers
2,01 T
Hyperliquid-Kurs54,77 2.39%
Bitcoin-Kurs58.232,90 2.93%
Ethereum-Kurs1.699,96 3.64%
XRP-Kurs0,997648 3.57%
BNB-Kurs504,97 1.46%
Hyperliquid-Kurs54,77 2.39%
Solana-Kurs68,58 2.07%
TRON-Kurs0,286509 0.53%
Dogecoin-Kurs0,064338 1.32%
Cardano-Kurs0,153227 6.77%
Zcash-Kurs475,07 1.10%
Chainlink-Kurs7,61 3.01%
Pi Network-Kurs0,082147 -4.30%
Manuel Wagner 

Krypto-Experte warnt: “Das ist das Schlechteste, was Anleger jetzt tun können”

Manuel Wagner, Gründer und Lead-Investor von Web3 Universe, erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO wie Anleger sich jetzt positionieren sollten, um vom nächsten Aufschwung im Krypto-Markt zu profitieren.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin kaufen
Kryptowährungen rund um einen fallenden Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Krypto im Bärenmarkt: Ist jetzt der richtige Moment für den Einstieg?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Bitcoin, Ethereum und Co. zuletzt so stark gefallen sind
  • Welches Asset er aktuell für massiv überbewertet hält
  • Warum ihn Krypto-Projekte im KI-Sektor bisher nicht überzeugen konnte
  • In welchen Sektoren er das größte Potenzial sieht

Manuel Wagner ist seit 2016 am Krypto-Markt aktiv. Nach einem Studium der Banken- und Versicherungswirtschaft arbeitete er zunächst in der Finanzbranche. Seit 2021 konzentriert er sich hauptberuflich auf DeFi und dezentrale Investmentstrategien. Sein Wissen vermittelt er über seinen YouTube-Kanal und die von ihm gegründete Aus- und Weiterbildungsplattform Web3 Universe. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Wagner, warum der Krypto-Markt noch einige schwierige Monate vor sich haben könnte, welche Altcoin-Sektoren er für aussichtsreich hält und wie sich Anleger in der aktuellen Schwächephase verhalten sollten.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin auf einem grünen Kurs-Chart.
MarktupdateSchüttelt Bitcoin gerade den Iran-Krieg ab?
Michael Saylor, MicroStrategy-Gründer
Das Rennen um BitcoinBitcoin-Treasuries im Realitätscheck: Wie stabil sind Saylors Nachahmer?
Krypto-GeldwäscheFATF warnt vor kriminellen Stablecoin-Netzwerken
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ondo
0,351534
14.70%
Venice Token
11,41
12.66%
Lighter
2,04
6.80%
Cardano
0,153227
6.77%
Ethena
0,075923
6.56%
​​Stable
0,032969
6.30%
Polkadot
0,750616
5.47%
Uniswap
3,23
5.15%
Worldcoin
0,334985
4.73%
Render
1,36
4.70%
DeXe
12,36
-58.57%
币安人生 (BinanceLife)
0,513540
-8.00%
Audiera
2,00
-6.72%
Pi Network
0,082147
-4.30%
MemeCore
1,03
-3.31%
Figure Heloc
0,876005
-1.69%
World Liberty Financial
0,049550
-0.42%
POL (ex-MATIC)
0,070723
-0.42%
Morpho
1,74
-0.21%
Rain
0,012397
-0.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren