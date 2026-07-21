In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb Bitcoin, Ethereum und Co. zuletzt so stark gefallen sind
- Welches Asset er aktuell für massiv überbewertet hält
- Warum ihn Krypto-Projekte im KI-Sektor bisher nicht überzeugen konnte
- In welchen Sektoren er das größte Potenzial sieht
Manuel Wagner ist seit 2016 am Krypto-Markt aktiv. Nach einem Studium der Banken- und Versicherungswirtschaft arbeitete er zunächst in der Finanzbranche. Seit 2021 konzentriert er sich hauptberuflich auf DeFi und dezentrale Investmentstrategien. Sein Wissen vermittelt er über seinen YouTube-Kanal und die von ihm gegründete Aus- und Weiterbildungsplattform Web3 Universe. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Wagner, warum der Krypto-Markt noch einige schwierige Monate vor sich haben könnte, welche Altcoin-Sektoren er für aussichtsreich hält und wie sich Anleger in der aktuellen Schwächephase verhalten sollten.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden