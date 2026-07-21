Manuel Wagner, Gründer und Lead-Investor von Web3 Universe, erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO wie Anleger sich jetzt positionieren sollten, um vom nächsten Aufschwung im Krypto-Markt zu profitieren.

Krypto-Experte warnt: “Das ist das Schlechteste, was Anleger jetzt tun können”

Krypto-Experte warnt: “Das ist das Schlechteste, was Anleger jetzt tun können”

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Bitcoin, Ethereum und Co. zuletzt so stark gefallen sind

Welches Asset er aktuell für massiv überbewertet hält

Warum ihn Krypto-Projekte im KI-Sektor bisher nicht überzeugen konnte

In welchen Sektoren er das größte Potenzial sieht

Manuel Wagner ist seit 2016 am Krypto-Markt aktiv. Nach einem Studium der Banken- und Versicherungswirtschaft arbeitete er zunächst in der Finanzbranche. Seit 2021 konzentriert er sich hauptberuflich auf DeFi und dezentrale Investmentstrategien. Sein Wissen vermittelt er über seinen YouTube-Kanal und die von ihm gegründete Aus- und Weiterbildungsplattform Web3 Universe. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt Wagner, warum der Krypto-Markt noch einige schwierige Monate vor sich haben könnte, welche Altcoin-Sektoren er für aussichtsreich hält und wie sich Anleger in der aktuellen Schwächephase verhalten sollten.

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