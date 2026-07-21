Bitmine kauft deutlich weniger Ethereum als sonst. Warum das Unternehmen von Tom Lee plötzlich auf die Bremse tritt.

Bitmine bremst Ethereum-Käufe – das sind die Gründe

Bitmine bremst Ethereum-Käufe – das sind die Gründe

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine Technologies reduziert überraschend die Ethereum-Käufe auf 7.430 ETH. â³

Der Grund: Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm über vier Milliarden US-Dollar. â³

Das Unternehmen hält nun 5,78 Millionen ETH, was etwa 4,8 Prozent der Umlaufmenge entspricht. â³

Ähnliche Strategien verfolgt auch Michael Saylor mit seiner Bitcoin-Treasury. â³

Seit Monaten konnten Krypto-Investoren sich darauf verlassen, dass Bitmine Technologies jeden Montag einen neuen spektakulären Ethereum-Kauf verkünden würde. Doch nun tritt das Unternehmen von Tom Lee überraschend auf die Bremse. Wie aus der jüngsten Pressemitteilung der Firma hervorgeht, kaufte die Treasury-Firma zwar weiterhin ETH, doch deutlich weniger als in den Wochen zuvor. “Lediglich” 7.430 ETH im Wert von rund 14 Millionen US-Dollar waren es diesmal.

Damit hält Bitmine inzwischen 5,78 Millionen ETH und kontrolliert somit etwa 4,8 Prozent der Umlaufmenge und nähert sich damit dem angestrebten Ziel von 5 Prozent. Die ETH-Bestände haben nach Unternehmensangaben einen Gesamtwert von rund 11,5 Milliarden US-Dollar.

Dass der Zukauf im Vergleich zu vergangenen Akquisitionen so niedrig ausfiel, begründete Tom Lee mit einem laufenden Aktienrückkaufprogramm. Im Rahmen der bereits genehmigten Rückkaufermächtigung über vier Milliarden US-Dollar habe Bitmine rund 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 15,62 US-Dollar zurückgekauft, heißt es in der Erklärung.

Bitmine folgt Michael Saylor

Damit vollzieht Bitmine einen ähnlichen Schritt wie Michael Saylors Strategy. Die größte Bitcoin-Treasury-Firma der Welt hatte neue Zukäufe der Kryptowährung vorübergehend ausgesetzt und sogar Bitcoin verkauft, um die Barreserve des Unternehmens wieder aufzufüllen. Aktuell umfasst diese rund 3,2 Milliarden US-Dollar.

Sowohl für Strategy als auch für Bitmine bleibt der Treasury-Plan ein Ritt auf der Rasierklinge. Beide Unternehmen stecken mit ihren Portfolios tief in den roten Zahlen und weisen jeweils Milliardenverluste aus. Dennoch findet der Ansatz einige Nachahmer, die ebenfalls ein dickes Krypto-Portfolio angehäuft haben. Welche davon besser fahren als Saylor und Lee, lest ihr hier: Bitcoin-Treasuries im Realitätscheck: Wie stabil sind Saylors Nachahmer?

Wer seine ganz persönliche Ethereum-Treasury aufbauen möchte, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse bietet Neukunden aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn mindestens die gleiche Summe investiert wurde.



