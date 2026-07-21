Mehr Flexibilität für den Handel auf internationalen Märkten. Die Londoner Börse schaut bei Krypto ab und setzt auf erweiterte Öffnungszeiten.

Die Londoner Börse öffnet künftig auch nachts: Was sich für Anleger ändert

Die Londoner Börse öffnet künftig auch nachts: Was sich für Anleger ändert

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die London Stock Exchange plant, ihren Handelsplatz auf die Nachtstunden auszuweiten. â³

Ab 2027 sollen ausgewählte Produkte auch während der europäischen Nacht handelbar sein. â³

Der Nachthandel bietet internationale Anlegern mehr Flexibilität, birgt jedoch auch neue Risiken. â³

Zunächst sind nur börsengehandelte Produkte verfügbar, Einzelaktien bleiben ausgeschlossen.

Für Krypto-Anleger sind Märkte, die rund um die Uhr geöffnet haben, eine Selbstverständlichkeit. Bei den traditionellen Märkten ist das nicht immer der Fall. Die London Stock Exchange ist nun eine der ersten Börsen, die ihre Handelszeiten erweitern wird und dazu einen separaten Handelsplatz einrichtet.

So soll der Nachthandel funktionieren

In der ersten Jahreshälfte 2027 will die LSE erstmals ausgewählte Börsenprodukte auch während der europäischen Nacht handelbar machen. Der reguläre Hauptmarkt soll weiterhin von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet bleiben. Ab 17 Uhr soll dann der Nachthandel starten, der bis 7.50 Uhr Londoner Zeit geöffnet hat. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ist dabei eine halbstündige technische Pause vorgesehen.

Zu Beginn sollen aber nicht gleich alle Produkte der London Stock Exchange auch nach den regulären Öffnungszeiten handelbar sein. Zum Start werden den Anlegern ausschließlich börsengehandelte Produkte, die britische oder US-amerikanische Aktienindizes abbilden, angeboten. Perspektivisch könnte der Nachthandel auf mehr als 2.600 an der LSE gelistete ETPs ausgeweitet werden. Ein Handel mit Einzelaktien ist während dieser Zeit erstmal nicht vorgesehen.

Was sich für Anleger konkret ändert

Für internationale Investoren schafft der neue Handelsplatz vor allem mehr zeitliche Flexibilität. Asiatische Anleger, die normalerweise während der europäischen Nacht handeln, erhalten so einen besseren Zugang zu europäischen Börsenprodukten. Gleiches gilt umgekehrt, so dass europäische Marktteilnehmer schneller auf Unternehmensmeldungen oder Kursbewegungen an asiatischen Märkten reagieren können.

Die längeren Handelszeiten bringen jedoch auch neue Risiken mit sich. Schließlich dürfte die Liquidität außerhalb der Kernzeiten niedriger ausfallen. Dünnere Orderbücher können somit stärkere Kursschwankungen und eine schlechtere Ausführung seiner Positionen begünstigen. Bei ETPs kommt hinzu, dass die zugrunde liegenden Märkte nachts teilweise geschlossen sind, wodurch die Preisfindung ungenauer werden kann. Trotz der Risiken ist zu erwarten, dass künftig immer mehr Börsen ihre Handelszeiten erweitern und sich dem Krypto-Modell annähern werden.