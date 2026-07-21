Für Krypto-Anleger sind Märkte, die rund um die Uhr geöffnet haben, eine Selbstverständlichkeit. Bei den traditionellen Märkten ist das nicht immer der Fall. Die London Stock Exchange ist nun eine der ersten Börsen, die ihre Handelszeiten erweitern wird und dazu einen separaten Handelsplatz einrichtet.
So soll der Nachthandel funktionieren
In der ersten Jahreshälfte 2027 will die LSE erstmals ausgewählte Börsenprodukte auch während der europäischen Nacht handelbar machen. Der reguläre Hauptmarkt soll weiterhin von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet bleiben. Ab 17 Uhr soll dann der Nachthandel starten, der bis 7.50 Uhr Londoner Zeit geöffnet hat. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ist dabei eine halbstündige technische Pause vorgesehen.
Zu Beginn sollen aber nicht gleich alle Produkte der London Stock Exchange auch nach den regulären Öffnungszeiten handelbar sein. Zum Start werden den Anlegern ausschließlich börsengehandelte Produkte, die britische oder US-amerikanische Aktienindizes abbilden, angeboten. Perspektivisch könnte der Nachthandel auf mehr als 2.600 an der LSE gelistete ETPs ausgeweitet werden. Ein Handel mit Einzelaktien ist während dieser Zeit erstmal nicht vorgesehen.
Was sich für Anleger konkret ändert
Für internationale Investoren schafft der neue Handelsplatz vor allem mehr zeitliche Flexibilität. Asiatische Anleger, die normalerweise während der europäischen Nacht handeln, erhalten so einen besseren Zugang zu europäischen Börsenprodukten. Gleiches gilt umgekehrt, so dass europäische Marktteilnehmer schneller auf Unternehmensmeldungen oder Kursbewegungen an asiatischen Märkten reagieren können.
Die längeren Handelszeiten bringen jedoch auch neue Risiken mit sich. Schließlich dürfte die Liquidität außerhalb der Kernzeiten niedriger ausfallen. Dünnere Orderbücher können somit stärkere Kursschwankungen und eine schlechtere Ausführung seiner Positionen begünstigen. Bei ETPs kommt hinzu, dass die zugrunde liegenden Märkte nachts teilweise geschlossen sind, wodurch die Preisfindung ungenauer werden kann. Trotz der Risiken ist zu erwarten, dass künftig immer mehr Börsen ihre Handelszeiten erweitern und sich dem Krypto-Modell annähern werden.