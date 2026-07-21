Der Krypto-Markt kann sich zu Wochenbeginn von seiner Konsolidierung in der Vorwoche lösen und moderat gen Norden zulegen. Die Gefahr einer finalen Kurskapitulation bei Bitcoin, Ethereum und Co. ist dennoch nicht vorbei.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Bitcoin und in der Folge auch viele Altcoins am Krypto-Markt zeigen sich zu Wochenbeginn bullish und setzen ihre Erholung fort. Viele Kryptowährungen springen auf ein neues Monatshoch. Anhaltend niedriges Spot-Handelsvolumen, die Gefahr eines andauernden Iran-Konflikts sowie schwache Quartalszahlen von US-Technologieunternehmen könnten die positiven Kursentwicklungen jedoch abrupt beenden. Unser Musterdepot zeigt exemplarisch, wie sich Krypto-Investoren in dieser Marktphase positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor zeigt vorsichtige Anzeichen einer Kurserholung. Bitcoin und Co. nehmen ihre positive Wertentwicklung der ersten Monatshälfte wieder auf und weisen moderate Zugewinne auf. Die beiden größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, erreichen neue Monatshöchststände. Der BTC-Kurs erreichte mit 66.923 US-Dollar ein neues 30-Tagehoch. Trotz zuletzt größerer Kurskorrekturen vieler Ki-Aktien zeigt sich der Krypto-Sektor in den letzten Tagen verhältnismäßig resilient.

An der Wall Street verzeichneten die Bitcoin und Ethereum Spot ETFs die dritte Handelswoche in Folge leichte Zuflüsse. Die Inflows bewegen sich bislang jedoch auf einem geringen Niveau, was auf eine andauernde Zurückhaltung professioneller Anleger hindeuten könnte.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Unverändert rechnen wir mit neuem Gegenwind in den historisch bearishen Handelsmonaten August und September, weshalb wir unsere Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) unverändert oberhalb der 25 Prozent belassen.

Das Portfolio profitiert vom starken Wochenauftakt am Krypto-Markt und gewinnt auf 7-Tage-Sicht mehr als zwei Prozent hinzu. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 91.936 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann sich in letzten sieben Handelstagen leicht erholen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich zudem die MiCA-konforme Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin präsentiert sich kurzfristig weiter leicht bullisch. Der Kurs notiert mit 65.538 US-Dollar oberhalb des EMA-20 bei 64.824 US-Dollar und bestätigt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage. Der RSI bewegt sich mit rund 61 Punkten im positiven Bereich, während die Bollinger-Bänder auf eine weiterhin moderate Volatilität hindeuten. Solange Bitcoin den Bereich um den EMA-20 verteidigt, bleibt das technische Bild konstruktiv.

Entscheidend ist nun der Widerstand bei 65.799 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch, rücken Kursziele bis 69.000 US-Dollar in den Fokus. Auf der Unterseite bilden 64.824 US-Dollar und das Fibonacci-Level bei 63.170 US-Dollar die wichtigsten Unterstützungen. Ein Bruch dieser Marken würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und eine Korrektur in Richtung 59.000 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

Ethereum (ETH)

Ethereum bleibt kurzfristig in einem bullischen Trend. Mit einem Schlusskurs von 1.929,6 US-Dollar notiert ETH klar über dem EMA-20 bei 1.884,6 US-Dollar und bestätigt damit die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs. Der RSI liegt bei rund 71 Punkten und signalisiert starkes Momentum, während die zunehmende Breite der Bollinger-Bänder auf steigende Volatilität und eine laufende Breakout-Phase hindeutet.

Im Fokus steht nun der Widerstand bei 1.931 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 2.000 bis 2.200 US-Dollar ebnen. Auf der Unterseite bleiben der EMA-20 bei 1.884,6 US-Dollar und das Fibonacci-Level bei 1.802,5 US-Dollar die wichtigsten Unterstützungen. Ein Rückfall unter diese Marken würde das bullische Szenario abschwächen und eine Korrektur in Richtung 1.600 bis 1.780 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

Solana (SOL)

Solana zeigt sich kurzfristig weiter leicht bullisch. Mit einem Schlusskurs von 78,16 US-Dollar notiert SOL oberhalb des EMA-20 bei 76,80 US-Dollar und bestätigt damit den laufenden Aufwärtstrend. Der RSI liegt mit rund 67 Punkten im positiven Bereich, während die Bollinger-Bänder auf eine moderate Volatilität und eine stabile Marktphase hindeuten.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Entscheidend bleibt nun der Widerstand bei 78,55 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 80,78 bis 85,00 US-Dollar freimachen. Auf der Unterseite bilden das Fibonacci-Level bei 76,21 US-Dollar und der EMA-20 die wichtigsten Unterstützungen. Fällt der Kurs unter diese Marken, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben und eine Korrektur in den Bereich zwischen 70,00 und 73,00 US-Dollar wahrscheinlicher werden.

Aave (AAVE)

AAVE zeigt sich kurzfristig weiter bullisch. Mit einem Schlusskurs von 94,59 US-Dollar notiert der Kurs deutlich oberhalb des EMA-20 bei 91,64 US-Dollar und bestätigt damit den laufenden Aufwärtstrend. Der RSI liegt mit rund 67 Punkten im positiven Bereich und signalisiert anhaltendes Momentum, während die Bollinger-Bänder auf eine erhöhte, aber kontrollierte Volatilität hindeuten.

Im Fokus steht nun der Widerstand bei 95,60 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 101,81 bis 110,00 US-Dollar eröffnen. Auf der Unterseite bilden der EMA-20 sowie die Unterstützung bei 91,00 US-Dollar die wichtigsten Haltezonen. Fällt der Kurs darunter, steigt das Risiko einer Korrektur in Richtung 89,04 bis 82,00 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB bewegt sich kurzfristig in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Mit einem Schlusskurs von 574,19 US-Dollar notiert der Kurs knapp oberhalb des EMA-20 bei 571,38 US-Dollar und bestätigt damit die leichte Aufwärtstendenz der vergangenen Tage. Der RSI liegt mit rund 55 Punkten im neutralen Bereich, während die Bollinger-Bänder auf eine moderate Volatilität und eine anhaltende Konsolidierung hindeuten.

Im Fokus steht nun der Widerstand bei 575 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Momentum in Richtung 586 bis 600 US-Dollar freisetzen. Auf der Unterseite bilden das Fibonacci-Level bei 567,16 US-Dollar und der EMA-20 die wichtigsten Unterstützungen. Fällt der Kurs unter diese Marken, steigt das Risiko einer Korrektur in den Bereich zwischen 540 und 520 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL präsentiert sich kurzfristig neutral bis bullisch. Mit einem Schlusskurs von 0,6728 US-Dollar notiert der Kurs klar oberhalb des EMA-20 bei 0,6368 US-Dollar und bestätigt damit den laufenden Aufwärtstrend. Der RSI liegt mit rund 69 Punkten knapp unter dem überkauften Bereich und signalisiert weiterhin solides Momentum, während die sich ausweitenden Bollinger-Bänder auf eine steigende Volatilität hindeuten.

Im Fokus steht nun der Widerstand bei 0,6760 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 0,70 bis 0,75 US-Dollar eröffnen. Auf der Unterseite bilden 0,6443 US-Dollar und der EMA-20 die wichtigsten Unterstützungen. Fällt der Kurs darunter, steigt das Risiko einer Korrektur in Richtung 0,6056 bis 0,56 US-Dollar.

Canton (CC)

Der temporäre Anstiegsversuch bis an die 0,150 US-Dollar in der Vorwoche wurde von den Bären abgewehrt. In der Folge rutschte der Kurs der RWA-Blockchain Canton (CC) zwischenzeitlich auf ein neues Monatstief bei 0,123 US-Dollar ab. Aktuell versucht sich der Kurs im Bereich der Unterstützung um 0,125 US-Dollar zu stabilisieren. Kann dieser Support verteidigt werden, ist eine Erholung in Richtung 0,135 US-Dollar einzuplanen. Setzt sich die Gegenbewegung fort, dürften die Bullen versuchen, den CC-Kurs zurück bis an die Abrisskante bei 0,141 US-Dollar zu hieven. Kommt es hingegen zu einer bearishen Trendfortsetzung, ist ein Abverkauf bis an die 0,117 US-Dollar wahrscheinlich.

Der RSI-Indikator indiziert steigendes Momentum und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anstiegsversuchs. Dass der RSI trotz neuem Monatstief moderat gen Norden tendiert, könnte auf eine Bodenbildung hindeuten.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) musste in der Vorwoche erneut Federn lassen. In der Spitze korrigierte die Kryptowährung bis an die wichtige Kursmarke von 58,55 US-Dollar bevor eine Kursstabilisierung einsetzte. Mit 63,17 US-Dollar notiert der HYPE-Kurs aktuell im Bereich des EMA-50. Um die Chance auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zu steigern, muss die Marke von 64,72 US-Dollar nachhaltig zurückerobert werden. Erst dann wäre eine Trendfortsetzung in Richtung 68,12 US-Dollar vorstellbar. Wird der gleitende Durchschnitt EMA-50 hingegen nachhaltig aufgegeben, droht ein Retest des Monatstiefs. Findet die Kryptowährung hier keinen Halt, dürfte sich die Korrektur in Richtung 56,29 US-Dollar ausweiten.

Mit Blick auf den RSI-Indikator haben die Bullen das Verkaufssignal durch einen Sprung zurück in den neutralen Bereich zwischen 55 und 45 vorerst negiert. Jedoch wirkt die Erholung unverändert fragil. Erst ein neues Kaufsignal oberhalb der 55 könnte dem Kurs frischen Rückenwind verleihen.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig in einem bullischen Trend. Mit einem Schlusskurs von 1,134 US-Dollar notiert der Kurs klar oberhalb des EMA-20 bei 1,109 US-Dollar und bestätigt damit die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs. Der RSI liegt mit rund 69 Punkten knapp unter dem überkauften Bereich und signalisiert weiterhin solides Momentum, während die Bollinger-Bänder auf eine leicht steigende Volatilität hindeuten.

Im Fokus steht nun der Widerstand bei 1,139 US-Dollar. Ein Tagesschluss darüber könnte den Weg in Richtung 1,172 US-Dollar freimachen. Auf der Unterseite bilden der EMA-20 bei 1,109 US-Dollar und die Unterstützung bei 1,112 US-Dollar die wichtigsten Haltezonen. Fällt XRP unter diese Marken, steigt das Risiko einer Korrektur in den Bereich um 1,10 bis 0,98 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) konnte einen Abverkauf bis an das Jahrestief bei 0,021 US-Dollar zwar vorerst abwenden, mit 0,023 US-Dollar notiert der Kurs trotz einer Aufhellung am Krypto-Markt unverändert schwach. Der zwischenzeitliche Anstieg in Richtung Monatshoch bei 0,027 US-Dollar am vergangenen Wochenende wurde damit abrupt beendet. Erst ein Ausbruch über das letzte Zwischenhoch würde die Abrisskante um den EMA-50 bei 0,030 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Sollte der PHA-Kurs seinen Abwärtstrend hingegen ausbauen und unter das Vorwochentief bei 0,022 US-Dollar zurückfallen, käme das Jahrestief aus dem Handelsmonat März bei 0,021 US-Dollar als Ziel in den Blick. Hier muss die Käuferseite zur Stelle sein, um einen Abverkauf bis an das Vorjahrestief bei 0,019 US-Dollar abzuwenden.

Der RSI zeigt erste Erholungstendenzen und kann sich aus dem überverkauften Bereich lösen. Mit aktuell 36 notiert der Momentum-Indikator zwar fester als in der Vorwoche, bewegt sich aber unverändert im bearishen Terrain.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Obwohl die weltweiten Aktienmärkte ihre Korrektur in der Vorwoche fortsetzten, zeigte sich der Krypto-Sektor verhältnismäßig robust. Bitcoin verzeichnete die dritte Handelswoche in Folge einen Kurszuwachs und hat die psychologisch relevante Marke von 60.000 US-Dollar vorerst hinter sich gelassen. Auch die Mehrheit der Altcoins stieg nach zuletzt rückläufigen US-Inflationsraten moderat gen Norden. Der statistisch bullishe Handelsmonat macht seinem Namen alle Ehre.

Trotz steigender Rohölpreise und einem geopolitisch unverändert schwierigen Marktumfeld scheint den Bären der Mut kurzfristig verlassen zu haben. Mit Blick auf das Handelsvolumen am Krypto-Markt ist jedoch unverändert Vorsicht geboten. Dünne Orderbücher erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Richtungswechsels in den kommenden Handelswochen. Die Gefahr einer neuen Abwärtswelle infolge schwacher Quartalszahlen von Technologieunternehmen in den USA darf weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Wir halten die Cash-Quote daher oberhalb der Schwelle von 25 Prozent, um im Falle einer finalen Kapitulation reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Die neue Handelswoche startet ruhig. Erst am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) die neueste Leitzinsentscheidung. Nahezu zeitgleich präsentieren die US-Behörden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Zum Wochenschluss am Freitag folgt die Bekanntgabe der aktuellen Absatzzahlen neuer Häuser aus dem US-Immobiliensektor.

Parallel blickt der Markt auf die US-Berichtssaison an der Wall Street. Mit Tesla, Alphabet und IBM präsentieren am Mittwochabend gleich drei Schwergewichte aus dem Technologiesektor ihr neuestes Zahlenwerk. Nachbörslich am Donnerstag öffnet zudem der US-Chipproduzent Intel seine Bücher und gibt einen Vorgeschmack auf die Umsatzentwicklung von Halbleiteraktien. Die Kursentwicklungen an den Finanzmärkten dürften in der zahlenarmen Woche davon geprägt werden.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.