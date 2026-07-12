Erstmals seit Anfang Mai verzeichnen die Spot-ETFs wieder Nettozuflüsse. Der Stimmungsumschwung fällt allerdings bislang überschaubar aus.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum verzeichnen nach acht Wochen erstmals wieder Nettozuflüsse. â³

Insgesamt flossen rund 282 Millionen US-Dollar in diese Anlageklassen, überwiegend in BlackRocks Produkte. â³

Nach acht Wochen mit durchgehenden Abflüssen verzeichnen die US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum wieder Nettozuflüsse. Nach Daten von SoSoValue flossen in dieser Woche insgesamt rund 282 Millionen US-Dollar in die beiden Anlageklassen. Davon entfielen rund 197 Millionen US-Dollar auf Bitcoin-ETFs und 84 Millionen US-Dollar auf Ethereum-Produkte. Für beide ETF-Kategorien ist es die erste positive Woche seit Anfang Mai.

Der Stimmungsumschwung fällt allerdings bislang verhalten aus. In den acht Wochen zuvor zogen Anleger insgesamt rund 9,46 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs ab. Die aktuellen Zuflüsse sind nur ein kleiner Bruchteil davon. Bei den Bitcoin-ETFs entspricht die Erholung rund 2,4 Prozent der zuvor abgezogenen Mittel, bei Ethereum-ETFs sind es etwa sieben Prozent.

BlackRock dominiert die Zuflüsse

Nahezu sämtliche Zuflüsse entfielen auf BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) sowie den iShares Ethereum Trust (ETHA). Bei den meisten anderen Spot-ETFs gab es kaum Bewegung.

Das Handelsvolumen bleibt entsprechend verhalten. Mit rund 8,4 Milliarden US-Dollar erreichten die Bitcoin-ETFs das niedrigste Wochenvolumen seit Oktober 2024. Bei den Ethereum-ETFs fiel das Handelsvolumen mit rund zwei Milliarden US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoabflüsse bei den Bitcoin-ETFs auf rund 5,3 Milliarden US-Dollar, bei den Ethereum-ETFs auf rund 1,35 Milliarden US-Dollar.