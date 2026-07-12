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Kapital kehrt zurück 

Bitcoin- und Ethereum-ETFs beenden achtwöchige Abflussserie

Erstmals seit Anfang Mai verzeichnen die Spot-ETFs wieder Nettozuflüsse. Der Stimmungsumschwung fällt allerdings bislang überschaubar aus.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin- und Ethereum-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs verzeichnen erstmals seit Anfang Mai wieder Nettozuflüsse

Nach acht Wochen mit durchgehenden Abflüssen verzeichnen die US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum wieder Nettozuflüsse. Nach Daten von SoSoValue flossen in dieser Woche insgesamt rund 282 Millionen US-Dollar in die beiden Anlageklassen. Davon entfielen rund 197 Millionen US-Dollar auf Bitcoin-ETFs und 84 Millionen US-Dollar auf Ethereum-Produkte. Für beide ETF-Kategorien ist es die erste positive Woche seit Anfang Mai.

Der Stimmungsumschwung fällt allerdings bislang verhalten aus. In den acht Wochen zuvor zogen Anleger insgesamt rund 9,46 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs ab. Die aktuellen Zuflüsse sind nur ein kleiner Bruchteil davon. Bei den Bitcoin-ETFs entspricht die Erholung rund 2,4 Prozent der zuvor abgezogenen Mittel, bei Ethereum-ETFs sind es etwa sieben Prozent.

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BlackRock dominiert die Zuflüsse

Nahezu sämtliche Zuflüsse entfielen auf BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) sowie den iShares Ethereum Trust (ETHA). Bei den meisten anderen Spot-ETFs gab es kaum Bewegung.

Das Handelsvolumen bleibt entsprechend verhalten. Mit rund 8,4 Milliarden US-Dollar erreichten die Bitcoin-ETFs das niedrigste Wochenvolumen seit Oktober 2024. Bei den Ethereum-ETFs fiel das Handelsvolumen mit rund zwei Milliarden US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoabflüsse bei den Bitcoin-ETFs auf rund 5,3 Milliarden US-Dollar, bei den Ethereum-ETFs auf rund 1,35 Milliarden US-Dollar.

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