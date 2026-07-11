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Matěj Žák im Interview 

Bitcoins Kernidee in Gefahr? Trezor-Chef warnt vor schleichendem Kontrollverlust

Neue EU-Regeln nehmen Bitcoin und Krypto ins Visier. Trezor-CEO Matěj Žák spricht über die wachsende Bedeutung von Self Custody – und ein Backup-Modell mit überraschender Harry-Potter-Verbindung.

Tobias Zander
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Trezor-CEO Matej Zak

Beitragsbild: Pressefoto I Montage

 | Setzt auch 2026 auf Bitcoin-Selbstverwahrung: Matej Zak von Trezor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Self Custody als Bitcoin-Prinzip heute wichtiger ist denn je
  • Wie Anleger ihre Coins langfristig effektiv vor Kriminellen schützen
  • Was die Regulierungswut der EU-Behörden in der Praxis bedeutet
  • Weshalb Prag jetzt der wichtigste Bitcoin-Hub in Europa wird

Ob MiCA-Verordnung, DAC8 oder Travel Rule – die Europäische Union dreht an der Regulierungsschraube und macht aus der Bitcoin-Wildnis einen Streichelzoo. Was in einigen Bereichen tatsächlich mehr Sicherheit für EU-Anleger bedeutet, geht jedoch regelmäßig zulasten der Privatsphäre. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen man nach der Registrierung auf einer Krypto-Börse direkt Bitcoin kaufen und dann auf die eigene Wallet senden konnte. Immer strenger und aufwendiger werden die Dokumentanforderungen für KYC-Prüfungen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Trezor-CEO Matěj Žák, warum die Kernidee von Bitcoin 2026 gefährdet ist. Und: Mit welcher neuen Backup-Methode Hodler ihr Vermögen effektiver vor böswilligen Akteuren schützen können.

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