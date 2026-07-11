In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Self Custody als Bitcoin-Prinzip heute wichtiger ist denn je
- Wie Anleger ihre Coins langfristig effektiv vor Kriminellen schützen
- Was die Regulierungswut der EU-Behörden in der Praxis bedeutet
- Weshalb Prag jetzt der wichtigste Bitcoin-Hub in Europa wird
Ob MiCA-Verordnung, DAC8 oder Travel Rule – die Europäische Union dreht an der Regulierungsschraube und macht aus der Bitcoin-Wildnis einen Streichelzoo. Was in einigen Bereichen tatsächlich mehr Sicherheit für EU-Anleger bedeutet, geht jedoch regelmäßig zulasten der Privatsphäre. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen man nach der Registrierung auf einer Krypto-Börse direkt Bitcoin kaufen und dann auf die eigene Wallet senden konnte. Immer strenger und aufwendiger werden die Dokumentanforderungen für KYC-Prüfungen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Trezor-CEO Matěj Žák, warum die Kernidee von Bitcoin 2026 gefährdet ist. Und: Mit welcher neuen Backup-Methode Hodler ihr Vermögen effektiver vor böswilligen Akteuren schützen können.
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