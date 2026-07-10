Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich unverändert bullish und versucht einen neuen Anstieg in Richtung Monatshoch. Aus charttechnischer Sicht ist mit einer zeitnahen Richtungsentscheidung zu rechnen.

Ethereum: Diese Kursszenarien sind nun möglich

Ethereum: Diese Kursszenarien sind nun möglich

In diesem Artikel erfährst du: Warum in den kommenden Tagen eine Richtungsentscheidung anstehen dürfte

Wieso ein Ausbruch über die 50-Tagelinie frisches Kurspotenzial liefern könnte

Welche Chartmarken in den kommenden Wochen im Fokus der Investoren stehen

Ethereum (ETH) kann sich trotz einer Zwischenkonsolidierung weiterhin oberhalb der 20-Tagelinie behaupten und könnte bereits in den kommenden Tagen eine bullishe Trendfortsetzung initiieren. In den letzten 24 Handelsstunden gewinnt der Ether-Kurs um drei Prozent auf aktuell 1.806 US-Dollar hinzu und versucht erneut das Monatshoch zu attackieren. Welche Chartniveaus überwunden werden müssen, um den Kursanstieg fortzusetzen, verrät die neueste Kursanalyse.

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