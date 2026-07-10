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Kursanalyse 

Ethereum: Diese Kursszenarien sind nun möglich

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich unverändert bullish und versucht einen neuen Anstieg in Richtung Monatshoch. Aus charttechnischer Sicht ist mit einer zeitnahen Richtungsentscheidung zu rechnen.

Stefan Lübeck
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Eine Ethereum-Münze wird vor einem grünen digitalen Finanzdiagramm angezeigt, das die schwankenden Ethereum-Markttrends illustriert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) versucht auf ein neues Monatshoch anzusteigen.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum in den kommenden Tagen eine Richtungsentscheidung anstehen dürfte
  • Wieso ein Ausbruch über die 50-Tagelinie frisches Kurspotenzial liefern könnte
  • Welche Chartmarken in den kommenden Wochen im Fokus der Investoren stehen

Ethereum (ETH) kann sich trotz einer Zwischenkonsolidierung weiterhin oberhalb der 20-Tagelinie behaupten und könnte bereits in den kommenden Tagen eine bullishe Trendfortsetzung initiieren. In den letzten 24 Handelsstunden gewinnt der Ether-Kurs um drei Prozent auf aktuell 1.806 US-Dollar hinzu und versucht erneut das Monatshoch zu attackieren. Welche Chartniveaus überwunden werden müssen, um den Kursanstieg fortzusetzen, verrät die neueste Kursanalyse.

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