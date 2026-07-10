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"Ein entscheidender Schritt" 

Circle erhält US-Banklizenz für nationale Trustbank

Die US-Bankenaufsicht hat Circle die Gründung einer nationalen Trustbank erlaubt. Das Unternehmen baut damit seine regulierte Infrastruktur für USDC weiter aus.

Moritz Draht
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Circle-CEO Jeremy Allaire

Beitragsbild: picture alliance

 | Circle-CEO Jeremy Allaire

Circle hat einen wichtigen regulatorischen Schritt in den USA vollzogen. Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat dem USDC-Emittenten die endgültige Genehmigung zur Gründung der nationalen Trustbank Circle National Trust erteilt. Das Institut soll zunächst Verwahrdienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten und künftig auch die Verwaltung der USDC-Reserven übernehmen können.

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Circle-CEO Jeremy Allaire bezeichnet die Genehmigung als wichtigen Schritt für die Branche. “Die Genehmigung zur Gründung von Circle National Trust ist ein entscheidender Schritt, um Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte in den Kern des US-Finanzsystems zu bringen”, erklärte er. Die Bundesaufsicht über die Trustbank setze “einen neuen Standard für Transparenz, Unternehmensführung und Skalierbarkeit der Circle-Infrastruktur” und ermögliche Finanzinstituten, öffentliche Blockchains mit größerer regulatorischer Klarheit zu nutzen.

Fokus auf institutionelle Verwahrung

Circle hatte den Antrag auf die nationale Trustbank im Juni 2025 eingereicht und im Dezember desselben Jahres zunächst eine bedingte Genehmigung erhalten. Mit der endgültigen Zulassung baut das Unternehmen seine regulatorische Präsenz weiter aus. Bereits zuvor erhielt Circle unter anderem Zulassungen im Rahmen der europäischen MiCA-Verordnung sowie Lizenzen in Großbritannien, Singapur, Bermuda, Kanada und Abu Dhabi.

Die Circle-Aktie reagierte positiv auf die jüngsten Entwicklungen. Im Tagesvergleich steigt CRCL um sieben Prozent auf 67 US-Dollar.

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