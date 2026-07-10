“Bitcoin geht immer den Weg des größten Schmerzes”

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Immobilien gegenüber Bitcoin den Kürzeren ziehen werden
- Welche Rolle die "zittrigen Hände" und Leverage im Bärenmarkt spielen
- Wie groß die Chancen für Bitcoin-Investoren in den schmerzhaftesten Phasen sind
- Was für ein Mindset es braucht, um die derzeitige Krise zu überstehen
Das Eigenheim gilt in Deutschland noch immer als sicherster Weg zum Vermögen, Bitcoin dagegen als hochspekulative Wette. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, schützt sich vor Inflation und baut langfristig Kapital auf – so die verbreitete Annahme. Immobilienentwickler Leon Wankum sieht das völlig anders: Für das digitale Zeitalter sei Bitcoin der klar überlegene Wertspeicher. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, warum der aktuelle Bärenmarkt viele Anlegerfehler entlarvt, wie Immobilien ihre monetäre Sonderrolle verlieren könnten – und weshalb Bitcoin aus seiner Sicht gerade jetzt den Weg des größten Schmerzes geht.
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