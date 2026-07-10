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Leon Wankum im Interview 

“Bitcoin geht immer den Weg des größten Schmerzes”

Trotz Bärenmarkt setzt Immobilienentwickler Leon Wankum konsequent auf Bitcoin. Warum sich jetzt eine besonders attraktive Einstiegschance für Anleger bieten könnte.

Tobias Zander
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Leon Wankum steht vor einer Uhr, einer Bitcoin-Münze und einer Immobilie

Beitragsbild: Pressefoto I Shutterstock

 | Sieht Bitcoin gegenüber Immobilien im Vorteil: Immo-Experte Leon Wankum

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Immobilien gegenüber Bitcoin den Kürzeren ziehen werden
  • Welche Rolle die "zittrigen Hände" und Leverage im Bärenmarkt spielen
  • Wie groß die Chancen für Bitcoin-Investoren in den schmerzhaftesten Phasen sind
  • Was für ein Mindset es braucht, um die derzeitige Krise zu überstehen

Das Eigenheim gilt in Deutschland noch immer als sicherster Weg zum Vermögen, Bitcoin dagegen als hochspekulative Wette. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, schützt sich vor Inflation und baut langfristig Kapital auf – so die verbreitete Annahme. Immobilienentwickler Leon Wankum sieht das völlig anders: Für das digitale Zeitalter sei Bitcoin der klar überlegene Wertspeicher. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, warum der aktuelle Bärenmarkt viele Anlegerfehler entlarvt, wie Immobilien ihre monetäre Sonderrolle verlieren könnten – und weshalb Bitcoin aus seiner Sicht gerade jetzt den Weg des größten Schmerzes geht.

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