Trotz Bärenmarkt setzt Immobilienentwickler Leon Wankum konsequent auf Bitcoin. Warum sich jetzt eine besonders attraktive Einstiegschance für Anleger bieten könnte.

“Bitcoin geht immer den Weg des größten Schmerzes”

“Bitcoin geht immer den Weg des größten Schmerzes”

In diesem Artikel erfährst du: Warum Immobilien gegenüber Bitcoin den Kürzeren ziehen werden

Welche Rolle die "zittrigen Hände" und Leverage im Bärenmarkt spielen

Wie groß die Chancen für Bitcoin-Investoren in den schmerzhaftesten Phasen sind

Was für ein Mindset es braucht, um die derzeitige Krise zu überstehen

Das Eigenheim gilt in Deutschland noch immer als sicherster Weg zum Vermögen, Bitcoin dagegen als hochspekulative Wette. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, schützt sich vor Inflation und baut langfristig Kapital auf – so die verbreitete Annahme. Immobilienentwickler Leon Wankum sieht das völlig anders: Für das digitale Zeitalter sei Bitcoin der klar überlegene Wertspeicher. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Experte, warum der aktuelle Bärenmarkt viele Anlegerfehler entlarvt, wie Immobilien ihre monetäre Sonderrolle verlieren könnten – und weshalb Bitcoin aus seiner Sicht gerade jetzt den Weg des größten Schmerzes geht.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden