Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist stößt auf Widerstand. Gegenüber BTC-ECHO erklärt die CDU, welche Probleme sie bei den Steuerplänen von Finanzminister Lars Klingbeil sieht.

Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus? CDU geht auf Konfrontation mit Klingbeil

Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus? CDU geht auf Konfrontation mit Klingbeil

In diesem Artikel erfährst du: Warum die CDU die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist infrage stellt

Welche Kritik die Union an Klingbeils Steuerplänen und der geplanten Abgeltungsteuer äußert

Weshalb die CDU sogar verfassungsrechtliche Zweifel an der Reform sieht

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält an seinen Plänen zur Reform der Krypto-Besteuerung fest. Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen sollen ab 2027 grundsätzlich wie Kapitaleinkünfte besteuert werden. Damit würde die bisherige Haltefrist von einem Jahr entfallen. Doch das kann SPD-Spitzenpolitiker Klingbeil nicht alleine entscheiden. Gegenüber BTC-ECHO hat sich nun die CDU zu den Plänen geäußert. Was Krypto-Investoren jetzt unbedingt wissen müssen.

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