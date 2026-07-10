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Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus? CDU geht auf Konfrontation mit Klingbeil

Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist stößt auf Widerstand. Gegenüber BTC-ECHO erklärt die CDU, welche Probleme sie bei den Steuerplänen von Finanzminister Lars Klingbeil sieht.

Dominic Döllel
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Was planen die Parteien von Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil?

Beitragsbild: picture alliance / dts-Agentur

 | Lars Klingbeil will die Haltefrist abschaffen. Merz’ Partei will das nicht

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die CDU die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist infrage stellt
  • Welche Kritik die Union an Klingbeils Steuerplänen und der geplanten Abgeltungsteuer äußert
  • Weshalb die CDU sogar verfassungsrechtliche Zweifel an der Reform sieht

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält an seinen Plänen zur Reform der Krypto-Besteuerung fest. Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen sollen ab 2027 grundsätzlich wie Kapitaleinkünfte besteuert werden. Damit würde die bisherige Haltefrist von einem Jahr entfallen. Doch das kann SPD-Spitzenpolitiker Klingbeil nicht alleine entscheiden. Gegenüber BTC-ECHO hat sich nun die CDU zu den Plänen geäußert. Was Krypto-Investoren jetzt unbedingt wissen müssen.

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