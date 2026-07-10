In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die CDU die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist infrage stellt
- Welche Kritik die Union an Klingbeils Steuerplänen und der geplanten Abgeltungsteuer äußert
- Weshalb die CDU sogar verfassungsrechtliche Zweifel an der Reform sieht
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält an seinen Plänen zur Reform der Krypto-Besteuerung fest. Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen sollen ab 2027 grundsätzlich wie Kapitaleinkünfte besteuert werden. Damit würde die bisherige Haltefrist von einem Jahr entfallen. Doch das kann SPD-Spitzenpolitiker Klingbeil nicht alleine entscheiden. Gegenüber BTC-ECHO hat sich nun die CDU zu den Plänen geäußert. Was Krypto-Investoren jetzt unbedingt wissen müssen.
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