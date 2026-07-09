Spekulative Trader sind so bullish auf den US-Dollar wie seit 2015 nicht mehr. Historisch war das ein klares Warnsignal für Bitcoin. Doch 2026 ist vieles anders als in früheren Zyklen.

Trader wetten 39,7 Milliarden auf den US-Dollar: Was das für Bitcoin bedeutet

Trader wetten 39,7 Milliarden auf den US-Dollar: Was das für Bitcoin bedeutet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Trader halten 39,7 Milliarden US-Dollar an bullishen Wetten auf den Dollar, der höchste Wert seit über einem Jahrzehnt. â³

Die inverse Korrelation zwischen Dollar und Bitcoin schwächt sich ab, was neue Dynamiken im Markt schafft. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ende Juni 2026 hielten spekulative Trader laut CFTC-Daten 39,7 Milliarden US-Dollar an bullishen Wetten auf den Dollar. Das ist der höchste Wert seit über einem Jahrzehnt. Für Bitcoin-Anleger ist das ein handfestes Makrosignal mit direktem Kurseinfluss.

Spekulative Dollar-Positionierung auf dem höchsten Stand seit 2015 I Quelle: CFTC, Bloomberg

Der größte Sentimentwechsel seit einem Jahrzehnt

Die Dimension des Umschwungs ist bemerkenswert. Noch vor der Eskalation des Nahost-Konflikts im Februar 2026 hielten spekulative Trader rund 22 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen auf den Dollar. Seither drehte die Positionierung um fast 62 Milliarden US-Dollar. Die CFTC-Daten, die neben Währungsspekulanten auch Asset Manager und Hedge Funds erfassen, zeigen am 30. Juni fast 40 Milliarden US-Dollar an bullishen Dollar-Wetten, der höchste Stand seit über einem Jahrzehnt.

Der Dollar legte im Juni zwei Prozent zu, einer der stärksten Monatswerte des gesamten Jahres. Alex Cohen, FX-Stratege der Bank of America, hat seine Prognose für die Dollar-Stärke zuletzt nach oben revidiert. Gegenüber Reuters erklärte er, die Art, wie Fed-Chef Warsh die Inflationslage kommuniziert habe, sei “ein klares bullishes Dollar-Signal” gewesen. Die Bank of America erwartet eine weitere Dollar-Aufwertung mindestens bis Ende des dritten Quartals und kalkuliert mit drei Fed-Zinserhöhungen in diesem Jahr. Auch Leveraged Funds wetten so stark auf einen schwachen Yen wie seit 2017 nicht mehr, ein weiteres Indiz für die breite Nachfrage nach Dollar-Stärke.

Was ein starker Dollar historisch für Bitcoin bedeutet

Die inverse Korrelation zwischen dem US-Dollar Index (DXY) und Bitcoin gehört zu den stabilsten Mustern des Krypto-Markts. Die Mechanik dahinter ist einfach: Steigt der Dollar, ziehen sich Investoren aus Risikoanlagen zurück. Höhere reale Renditen auf Dollar-Assets machen nicht-verzinsliche Assets wie Bitcoin relativ unattraktiver. Gleichzeitig verteuert ein starker Dollar globale Liquidität, was risikoreiche Märkte unter Druck setzt.

Bitcoin vs. DXY 2022 bis 2023: Die inverse Korrelation in der Phase des aggressiven Zinserhöhungszyklus I Quelle: TradingView

Das deutlichste Beispiel lieferte das Jahr 2022. Die Fed hob die Zinsen aggressiv an, der DXY kletterte auf ein 20-Jahres-Hoch über 114. Bitcoin fiel in diesem Zeitraum von knapp 47.000 auf unter 16.000 Dollar. Der Korrelationskoeffizient zwischen DXY und Bitcoin lag in dieser Phase bei rund 0,7.

2026: Wenn alte Regeln nicht mehr gelten

Doch 2026 ist strukturell anders als 2022. Die inverse Korrelation zwischen DXY und BTC schwächt sich ab. JPMorgan stellte im März 2026 fest, dass die Korrelation erstmals seit 2014 sogar kurzfristig ins Positive drehte. Laut VanEck Research schwächt sich die inverse Korrelation zwischen Bitcoin und dem DXY strukturell ab. Erklärten Dollar-Bewegungen in der Periode 2014 bis 2020 noch rund 70 Prozent der Bitcoin-Kursbewegung, sind es im aktuellen Zyklus nur noch 45 Prozent.

Der Grund: Institutionelle ETF-Flows entkoppeln Bitcoin zunehmend von klassischen Makrodynamiken. Wenn BlackRock oder Fidelity Zuflüsse verzeichnen, kaufen sie Bitcoin unabhängig davon, ob der Dollar gerade stark oder schwach ist. Das schafft eine neue, eigenständige Nachfrageschicht, die reine Währungskorrelationen überlagert.

Bitcoin vs. DXY Overlay: Die inverse Korrelation schwächt sich im aktuellen Zyklus strukturell ab I Quelle: TradingView

Das bedeutet nicht, dass der Dollar-Gegenwind irrelevant ist. Im Juni 2026 zogen die Bitcoin ETFs 4,5 Milliarden US-Dollar ab, der schwächste Monat seit ihrer Einführung. Der DXY war gleichzeitig stark. Beides zusammen belastete den Kurs deutlich. Hinzu kommt: Steigende Ölpreise durch den Nahost-Konflikt erhöhen Inflationserwartungen, was die Fed unter Druck setzt, restriktiver zu bleiben. Höhere reale Zinsen auf Dollar-Assets verschlechtern das relative Chancen-Risiko-Profil von Bitcoin weiter.

Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Die CFTC-Positionierungsdaten sind kein Kursziel, aber ein nützliches Frühwarnsystem. Extreme Positionierungen in eine Richtung sind historisch oft mögliche Contra-Signale: Wenn alle bullish auf den Dollar sind, ist ein Großteil der Bewegung bereits eingepreist. Jede Entspannung im Nahen Osten, jede überraschend schwache US-Wirtschaftszahl oder ein Richtungswechsel der Fed könnte die Dollar-Stärke schnell drehen.

Der nächste wichtige Termin ist das FOMC-Meeting am 28. und 29. Juli. Bisher preist der Markt rund 25 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung ein. Sollte sich dieses Bild abschwächen, etwa durch weitere schwache Arbeitsmarktdaten wie die 57.000 neuen Stellen vom 2. Juli, dürfte der Dollar unter Druck geraten und Bitcoin könnte etwas Rückenwind bekommen.

Bis dahin gilt: Der makroökonomische Gegenwind ist real. Ob er stark genug ist, um institutionelle Nachfrage und On-Chain-Akkumulation zu überwiegen, entscheidet der Markt in den kommenden Wochen.