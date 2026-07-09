Die MiCA-Frist ist abgelaufen – Krypto-Börsen ohne EU-Lizenz müssen ihr Geschäft abwickeln. Erfahre, warum sich der Wechsel zu Bitpanda jetzt doppelt lohnt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anbieter ohne MiCA-Lizenz müssen ihr Europageschäft abwickeln. â³

Bitpanda bietet 25 Euro in Bitcoin und 5 % Cashback auf Krypto-Investments. â³

Wer wechselt, kann an einer Verlosung von 3 BTC teilnehmen. â³

Die Aktion läuft nur bis zum 12. Juli – jetzt handeln! â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Wenn deine Kryptowährungen aktuell auf einer Börse ohne EU-Lizenz liegen, hast du ein Problem, das du nicht aussitzen kannst. Die MiCA-Verordnung ist vollständig in Kraft, die Übergangsfristen sind abgelaufen. Anbieter ohne Zulassung müssen ihr Europageschäft abwickeln. Sie dürfen keine neuen Kunden mehr aufnehmen, am Ende könnte sogar eine Kontoschließung drohen. Das ist keine ferne Regulierungsdebatte, das betrifft dein Depot. Die Frage für dich lautet in diesem Fall nicht ob, sondern wohin du wechselst.

Warum die Lizenz den Unterschied macht

Bitpanda hat sich als einer der ersten großen Krypto-Anbieter Europas die MiCA-Lizenz gesichert, ausgestellt von der BaFin, der vielleicht strengsten Finanzaufsicht des Kontinents. Das war Anfang 2025, lange bevor der Rest der Branche unter Zugzwang geriet. Für dich heißt das ganz praktisch, dass deine Einlagen dort aufsichtsrechtlichen Verwahrungsregeln unterliegen und das Unternehmen laufend kontrolliert wird. Geht bei einer unregulierten Offshore-Börse etwas schief, kannst du niemanden belangen. Bei einem BaFin-regulierten Anbieter steht eine deutsche Behörde dahinter.

Dazu kommen über ein Dutzend weitere Lizenzen, mehr als sechs Millionen Nutzer sowie etliche Banken, die im Hintergrund auf Bitpandas Infrastruktur setzen. Das Wiener Unternehmen ist seit 2014 am Markt und hat mehrere Bärenmärkte sowie diverse Pleiten der Konkurrenz überstanden, ohne dass Kundengelder je in Gefahr waren. Wer jetzt wechselt, bekommt allerdings noch deutlich mehr als nur Rechtssicherheit.

25 Euro in Bitcoin, aber nur bis 12. Juli

Der Einstieg kostet dich kaum fünf Minuten. Registriere dich, gib den Code BTCECHO ein und führe einen ersten Trade über mindestens 100 Euro aus. Dafür landen 25 Euro in Bitcoin in deinem Depot, ohne weitere Bedingungen. Die Aktion läuft zunächst allerdings nur bis zum 12. Juli. Wer zu lange überlegt, lässt das Geld einfach liegen.

Auf Dauer kannst du vom zweiten Baustein des Angebots aber noch deutlich stärker profitieren. Du erhältst 5 Prozent Krypto-Cashback auf deine Krypto-Investments über die Plattform. Investierst du 1.000 Euro, fließen 50 Euro in Krypto zurück, bei 5.000 Euro sind es bereits 250 Euro. Wenn du einen Sparplan fährst oder regelmäßig nachkaufst, summiert sich das zu Beträgen, gegen die jede Gebührendiskussion bei anderen Anbietern blass aussieht. Kaum ein regulierter Anbieter im deutschsprachigen Raum legt derzeit etwas Vergleichbares auf den Tisch.

Beim Depot-Umzug winken 3 BTC

Wenn du deine Bestände ohnehin von einer auslaufenden Plattform abziehen musst, dann mach es dort, wo du dafür belohnt wirst. Überträgst du Krypto von einer anderen Börse zu Bitpanda, nimmst du automatisch an der Verlosung von 3 BTC teil.

Jeder übertragene Euro in qualifizierten Krypto-Assets zählt als ein Los, je mehr du umziehst, desto besser stehen deine Karten. Beim aktuellen Kursniveau sprechen wir über einen sechsstelligen Eurobetrag als Hauptgewinn.

Die Rechnung geht nur in eine Richtung auf

Zieh kurz Bilanz: Plattformen ohne Lizenz müssen Europa verlassen und lassen ihre Kunden ohne Anlegerschutz und ohne Ansprechpartner im Ernstfall zurück. Einer der etabliertesten regulierten Anbieter im DACH-Raum schenkt dir währenddessen zum Start 25 Euro in Bitcoin, schreibt dir 5 Prozent Cashback auf deine Investments gut und räumt dir zusätzlich die Chance auf 3 BTC ein. Es gibt Entscheidungen, über die man lange nachdenken sollte. Diese gehört wahrscheinlich nicht dazu.

Behalte nur den Termin im Auge, denn der 25-Euro-Bonus gilt vorerst nur bis zum 12. Juli.

Jetzt registrieren, Code BTCECHO eingeben, ersten Trade ab 100 Euro ausführen und 25 Euro in Bitcoin plus 5 % Cashback auf Krypto-Investments sichern.

Hier geht’s direkt zur Aktion.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

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