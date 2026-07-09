Während der Bitcoin-Kurs um 60.000 US-Dollar kämpft, rauscht die MSTR-Aktie in den Keller. Könnte Strategy im Bärenmarkt 2026 bald eine Liquidierung drohen?

Bitcoin-Verkäufe bei Strategy: Dann droht Saylor die Zwangsliquidation

Bitcoin-Verkäufe bei Strategy: Dann droht Saylor die Zwangsliquidation

In diesem Artikel erfährst du: Wie tief der Bitcoin-Kurs fallen müsste, damit es für Strategy gefährlich wird

Warum die Dauer des Bärenmarktes über die Zukunft von MSTR entscheidet

Wann die Bitcoin-Wette von Michael Saylor platzen könnte – mit desaströsen Folgen

Michael Saylor will seine langfristige Bitcoin-Strategie mit einem neuen “Digital Credit Capital Framework” absichern. Darin werden mögliche BTC-Verkäufe zum Ausbau der Dollarcashreserve ausdrücklich genannt – ein Kurswechsel, den noch im Mai kaum jemand erwartet hätte. Aber reicht das, um Strategy (ehemals: MicroStrategy) zu stabilisieren? Oder ist Saylor mit seinem Bitcoin-Imperium zu nah an der Sonne geflogen? Immer mehr Anleger zweifeln an der Zukunft der führenden Treasury-Firma. Wir haben die Experten gefragt: Wie wahrscheinlich eine Bitcoin-Zwangsliquidation wirklich ist und was Strategy zum Verhängnis werden könnte.

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