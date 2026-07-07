Mit Bitcoin im Krypto-Casino zocken? Das kann teuer werden

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Teilnahme an Krypto-Casinos in Deutschland strafbar sein kann
- Welche Strafen Spielern drohen
- Weshalb Gewinne steuerlich problematisch werden können
- Wie Anbieter trotz fehlender Lizenz Seriosität vortäuschen
Auf Telegram, X oder Reddit: Überall werben Krypto-Casinos mit dubiosen Versprechen. Mit schnellen Auszahlungen, vollständiger Anonymität und teils großzügigen Boni locken sie neue Nutzer in die digitalen Spielhallen. Eingezahlt wird meist mit Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins – häufig ohne Registrierung, Bankverbindung oder Einsatzlimits. Das klingt nicht nur illegal: In Deutschland sind solche Angebote verboten. Wer teilnimmt, riskiert mehr als nur seinen Einsatz.
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