Anonym, schnell und großzügige Boni: Krypto-Casinos versprechen viel. Nutzer riskieren jedoch strafrechtliche Konsequenzen.

Mit Bitcoin im Krypto-Casino zocken? Das kann teuer werden

Mit Bitcoin im Krypto-Casino zocken? Das kann teuer werden

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Teilnahme an Krypto-Casinos in Deutschland strafbar sein kann

Welche Strafen Spielern drohen

Weshalb Gewinne steuerlich problematisch werden können

Wie Anbieter trotz fehlender Lizenz Seriosität vortäuschen

Auf Telegram, X oder Reddit: Überall werben Krypto-Casinos mit dubiosen Versprechen. Mit schnellen Auszahlungen, vollständiger Anonymität und teils großzügigen Boni locken sie neue Nutzer in die digitalen Spielhallen. Eingezahlt wird meist mit Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins – häufig ohne Registrierung, Bankverbindung oder Einsatzlimits. Das klingt nicht nur illegal: In Deutschland sind solche Angebote verboten. Wer teilnimmt, riskiert mehr als nur seinen Einsatz.

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