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Mit Bitcoin im Krypto-Casino zocken? Das kann teuer werden

Anonym, schnell und großzügige Boni: Krypto-Casinos versprechen viel. Nutzer riskieren jedoch strafrechtliche Konsequenzen.

Moritz Draht
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Zwei Bitcoin-Münzen auf einem Casinotisch

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zocken mit Bitcoin: Das kann in Deutschland rechtliche Konsequenzen haben

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Teilnahme an Krypto-Casinos in Deutschland strafbar sein kann
  • Welche Strafen Spielern drohen
  • Weshalb Gewinne steuerlich problematisch werden können
  • Wie Anbieter trotz fehlender Lizenz Seriosität vortäuschen

Auf Telegram, X oder Reddit: Überall werben Krypto-Casinos mit dubiosen Versprechen. Mit schnellen Auszahlungen, vollständiger Anonymität und teils großzügigen Boni locken sie neue Nutzer in die digitalen Spielhallen. Eingezahlt wird meist mit Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins – häufig ohne Registrierung, Bankverbindung oder Einsatzlimits. Das klingt nicht nur illegal: In Deutschland sind solche Angebote verboten. Wer teilnimmt, riskiert mehr als nur seinen Einsatz.

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