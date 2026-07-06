In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der US-Dollar und die Renditen derzeit so wichtig für Krypto sind
- Welche Auswirkungen die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten auf die Zinserwartungen haben
- Weshalb der Ölpreis und die Fed in den kommenden Wochen ausschlaggebend werden
Der Krypto-Markt konnte in den letzten Tagen wieder etwas an Dynamik zulegen. Der Fear & Greed Index zeigt zwar noch immer eine stark angespannte Stimmung im Markt, doch einige makroökonomische und geldpolitische Faktoren haben sich zuletzt deutlich verändert. Ein Grund für die Stabilisierung ist der schwächere US-Dollar nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten, der für Bitcoin und weitere Altcoins ein besseres Umfeld schafft.
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