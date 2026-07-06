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Entspannung bei den Makrodaten? 

Diese Makrofaktoren sprechen jetzt für das Krypto-Comeback

Am Anleihen- und Devisenmarkt mehren sich zuletzt die positiven Signale, die für eine Krypto-Trendwende sprechen. Bereits in diesem Monat wird sich zeigen, ob die Entspannung anhält.

Louis Blümlein
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Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Welche Faktoren nun für Bitcoin und den Krypto-Markt sprechen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der US-Dollar und die Renditen derzeit so wichtig für Krypto sind
  • Welche Auswirkungen die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten auf die Zinserwartungen haben
  • Weshalb der Ölpreis und die Fed in den kommenden Wochen ausschlaggebend werden

Der Krypto-Markt konnte in den letzten Tagen wieder etwas an Dynamik zulegen. Der Fear & Greed Index zeigt zwar noch immer eine stark angespannte Stimmung im Markt, doch einige makroökonomische und geldpolitische Faktoren haben sich zuletzt deutlich verändert. Ein Grund für die Stabilisierung ist der schwächere US-Dollar nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten, der für Bitcoin und weitere Altcoins ein besseres Umfeld schafft.

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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
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