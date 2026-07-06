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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Das Protokoll der US-Notenbank und neue Konjunkturdaten aus den USA könnten die Richtung am Krypto-Markt vorgeben. Nach dem schwächsten Monat des Jahres hoffen Anleger auf neue Impulse.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Was der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor über die Verfassung der US-Wirtschaft verrät
  • Welche Hinweise das neuste FOMC-Protokoll über die Geldpolitik der US-Notenbank liefern könnte

Bitcoin (BTC) und die Mehrheit der Altcoins können sich seit Monatsbeginn vorerst gen Norden absetzen. Vermehrte Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor scheinen zu vermehrten Geldzuflüssen in den Krypto-Sektor zu münden. Während Bitcoin kurz vor Wochenschluss jedoch nur gut fünf Prozent fester notiert, weisen Solana (SOL) und Ethereum (ETH) mit jeweils rund 15 Prozent Kursplus eine Outperformance auf. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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