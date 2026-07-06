Das Protokoll der US-Notenbank und neue Konjunkturdaten aus den USA könnten die Richtung am Krypto-Markt vorgeben. Nach dem schwächsten Monat des Jahres hoffen Anleger auf neue Impulse.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Was der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor über die Verfassung der US-Wirtschaft verrät

Welche Hinweise das neuste FOMC-Protokoll über die Geldpolitik der US-Notenbank liefern könnte

Bitcoin (BTC) und die Mehrheit der Altcoins können sich seit Monatsbeginn vorerst gen Norden absetzen. Vermehrte Gewinnmitnahmen im US-Technologiesektor scheinen zu vermehrten Geldzuflüssen in den Krypto-Sektor zu münden. Während Bitcoin kurz vor Wochenschluss jedoch nur gut fünf Prozent fester notiert, weisen Solana (SOL) und Ethereum (ETH) mit jeweils rund 15 Prozent Kursplus eine Outperformance auf. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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