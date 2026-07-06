App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
1,97 T
Hyperliquid-Kurs61,86 3.63%
Bitcoin-Kurs55.113,63 0.70%
Ethereum-Kurs1.548,03 0.61%
XRP-Kurs0,996251 0.24%
BNB-Kurs508,66 2.04%
Hyperliquid-Kurs61,86 3.63%
Solana-Kurs70,17 -0.19%
TRON-Kurs0,287521 1.33%
Dogecoin-Kurs0,066927 0.93%
Cardano-Kurs0,161327 -2.49%
Zcash-Kurs398,15 0.09%
Chainlink-Kurs6,93 0.55%
Pi Network-Kurs0,098675 -1.16%
Neue Prioritäten 

Ethereum vor größtem Umbau seit dem Merge – Vitalik Buterin stellt neuen Masterplan vor

Mit einer neuen Roadmap gibt Vitalik Buterin die Richtung für Ethereum vor. Der neue Fahrplan sieht tiefgreifende Änderungen bei Sicherheit und Skalierung vor.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Vitalik Buterin

Beitragsbild: picture alliance

 | Wird der Ethereum-Kurs auf die neue Roadmap reagieren?

Ethereum steht vor der größten technischen Neuausrichtung seit dem Merge. Mit einer neuen “Lean Ethereum”-Roadmap hat Vitalik Buterin die Prioritäten für die kommenden drei bis vier Jahre vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Quantenresistenz und Datenschutz. Die geplanten Änderungen sollen nahezu alle Ebenen des Netzwerks betreffen und laut Buterin eine ähnlich große Bedeutung haben wie der Wechsel auf Proof of Stake im Jahr 2022.

Besonders deutlich fällt der Kurswechsel beim Thema Sicherheit aus. Buterin erklärte, dass der Schutz vor künftigen Quantencomputern “deutlich an Priorität gewonnen” habe.

Neue Ethereum-Roadmap bis 2029

Neben mehr Sicherheit und Privatsphäre will Buterin die Blockchain deutlich effizienter machen. Geplant sind unter anderem eine neue virtuelle Maschine auf Basis von RISC-V oder leanISA sowie weitere Verbesserungen bei der Skalierung und der Konsensschicht. Die einzelnen Upgrades sollen schrittweise bis zum Ende des Jahrzehnts umgesetzt werden.

Lest auch
Kursrisiko? Ethereum Foundation entlässt 20 Prozent der Belegschaft

Erst vor wenigen Wochen hatte die Organisation rund 20 Prozent ihrer Belegschaft entlassen und angekündigt, ihr Budget um 40 Prozent zu kürzen. Zudem verließen mehrere führende Entwickler und Manager die Stiftung.

Nicht alle Entwickler teilen allerdings Buterins Zeitplan. Der ETH-Forscher Dankrad Feist begrüßte zwar die Richtung der Roadmap, hält den geplanten Zeitraum von drei bis vier Jahren jedoch für zu lang. Seiner Einschätzung nach könnten viele der Änderungen mithilfe von KI-gestützter Softwareentwicklung deutlich schneller umgesetzt werden.

Mit der “Lean Ethereum”-Roadmap reagiert Buterin auch auf die wachsende Konkurrenz anderer Blockchains. Höhere Skalierbarkeit und bessere Sicherheit sollen Ethereum langfristig wettbewerbsfähig halten und die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase des Netzwerks schaffen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Strategy-Gründer Michael Saylor
Spiel mit dem FeuerPlatzt die Bitcoin-Wette von Michael Saylor? Das sagt BTC-ECHO
Ein schwarzer Bär steht auf einem verschneiten Baumstamm in einem Wald, auf dessen Seite das leuchtend orangefarbene Bitcoin-Symbol angebracht ist.
Wie weit ist der Bärenmarkt?Bitcoin-Bärenmarkt 2026: Wie tief könnte der BTC-Kurs noch fallen?
Lighter
2,31
19.88%
Pump.fun
0,001457
9.35%
DeXe
21,97
7.17%
HTX DAO
0,000002
5.58%
Canton
0,125764
3.79%
Hyperliquid
61,86
3.63%
Jupiter
0,213429
3.14%
Venice Token
10,17
3.09%
LEO Token
8,19
2.22%
BNB
508,66
2.04%
币安人生 (BinanceLife)
0,625499
-6.48%
Monero
279,40
-3.35%
MemeCore
1,23
-3.10%
LAB
14,62
-2.93%
Cardano
0,161327
-2.49%
Morpho
1,68
-2.40%
Internet Computer
1,89
-2.38%
Uniswap
2,72
-2.27%
XDC Network
0,024482
-1.99%
Kaspa
0,026610
-1.71%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren