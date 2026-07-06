Mit einer neuen Roadmap gibt Vitalik Buterin die Richtung für Ethereum vor. Der neue Fahrplan sieht tiefgreifende Änderungen bei Sicherheit und Skalierung vor.

Ethereum vor größtem Umbau seit dem Merge – Vitalik Buterin stellt neuen Masterplan vor

Ethereum vor größtem Umbau seit dem Merge – Vitalik Buterin stellt neuen Masterplan vor

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Vitalik Buterin präsentiert die "Lean Ethereum"-Roadmap für die nächsten drei bis vier Jahre. â³

Fokus auf Quantenresistenz, Datenschutz und Effizienzsteigerungen im Ethereum-Netzwerk. â³

Geplante Änderungen sollen bis 2029 schrittweise umgesetzt werden. â³

Kritische Stimmen unter Entwicklern zur Umsetzungsdauer der neuen Pläne.

Ethereum steht vor der größten technischen Neuausrichtung seit dem Merge. Mit einer neuen “Lean Ethereum”-Roadmap hat Vitalik Buterin die Prioritäten für die kommenden drei bis vier Jahre vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Quantenresistenz und Datenschutz. Die geplanten Änderungen sollen nahezu alle Ebenen des Netzwerks betreffen und laut Buterin eine ähnlich große Bedeutung haben wie der Wechsel auf Proof of Stake im Jahr 2022.

Two weeks ago, Ethereum researchers met in Berlin to continue charting the protocol's long-term trajectory, following along discussions with client teams in Svalbard in April.



The updated strawmap is at https://t.co/HZEerH1xxI, and I attached a picture of it to this post.



My… pic.twitter.com/KPGayHSySf — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 4, 2026

Besonders deutlich fällt der Kurswechsel beim Thema Sicherheit aus. Buterin erklärte, dass der Schutz vor künftigen Quantencomputern “deutlich an Priorität gewonnen” habe.

Neue Ethereum-Roadmap bis 2029

Neben mehr Sicherheit und Privatsphäre will Buterin die Blockchain deutlich effizienter machen. Geplant sind unter anderem eine neue virtuelle Maschine auf Basis von RISC-V oder leanISA sowie weitere Verbesserungen bei der Skalierung und der Konsensschicht. Die einzelnen Upgrades sollen schrittweise bis zum Ende des Jahrzehnts umgesetzt werden.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Organisation rund 20 Prozent ihrer Belegschaft entlassen und angekündigt, ihr Budget um 40 Prozent zu kürzen. Zudem verließen mehrere führende Entwickler und Manager die Stiftung.

Nicht alle Entwickler teilen allerdings Buterins Zeitplan. Der ETH-Forscher Dankrad Feist begrüßte zwar die Richtung der Roadmap, hält den geplanten Zeitraum von drei bis vier Jahren jedoch für zu lang. Seiner Einschätzung nach könnten viele der Änderungen mithilfe von KI-gestützter Softwareentwicklung deutlich schneller umgesetzt werden.

Mit der “Lean Ethereum”-Roadmap reagiert Buterin auch auf die wachsende Konkurrenz anderer Blockchains. Höhere Skalierbarkeit und bessere Sicherheit sollen Ethereum langfristig wettbewerbsfähig halten und die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase des Netzwerks schaffen.