Ethereum steht vor der größten technischen Neuausrichtung seit dem Merge. Mit einer neuen “Lean Ethereum”-Roadmap hat Vitalik Buterin die Prioritäten für die kommenden drei bis vier Jahre vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Quantenresistenz und Datenschutz. Die geplanten Änderungen sollen nahezu alle Ebenen des Netzwerks betreffen und laut Buterin eine ähnlich große Bedeutung haben wie der Wechsel auf Proof of Stake im Jahr 2022.
Besonders deutlich fällt der Kurswechsel beim Thema Sicherheit aus. Buterin erklärte, dass der Schutz vor künftigen Quantencomputern “deutlich an Priorität gewonnen” habe.
Neue Ethereum-Roadmap bis 2029
Neben mehr Sicherheit und Privatsphäre will Buterin die Blockchain deutlich effizienter machen. Geplant sind unter anderem eine neue virtuelle Maschine auf Basis von RISC-V oder leanISA sowie weitere Verbesserungen bei der Skalierung und der Konsensschicht. Die einzelnen Upgrades sollen schrittweise bis zum Ende des Jahrzehnts umgesetzt werden.
Erst vor wenigen Wochen hatte die Organisation rund 20 Prozent ihrer Belegschaft entlassen und angekündigt, ihr Budget um 40 Prozent zu kürzen. Zudem verließen mehrere führende Entwickler und Manager die Stiftung.
Nicht alle Entwickler teilen allerdings Buterins Zeitplan. Der ETH-Forscher Dankrad Feist begrüßte zwar die Richtung der Roadmap, hält den geplanten Zeitraum von drei bis vier Jahren jedoch für zu lang. Seiner Einschätzung nach könnten viele der Änderungen mithilfe von KI-gestützter Softwareentwicklung deutlich schneller umgesetzt werden.
Mit der “Lean Ethereum”-Roadmap reagiert Buterin auch auf die wachsende Konkurrenz anderer Blockchains. Höhere Skalierbarkeit und bessere Sicherheit sollen Ethereum langfristig wettbewerbsfähig halten und die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase des Netzwerks schaffen.