Die größte Umstrukturierung seit Jahren soll die Ethereum Foundation effizienter machen. Ob davon auch der ETH-Kurs beeinflusst wird, bleibt abzuwarten.

Die Ethereum Foundation stellt ihre Organisationsstruktur neu auf und baut dabei Stellen ab. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, werden 54 Mitarbeiter entlassen, was rund 20 Prozent der Belegschaft entspricht. Die Maßnahme ist Teil eines monatelangen Reorganisationsprozesses, mit dem die Stiftung ihre Struktur und personellen Ressourcen auf die bevorstehenden Aufgaben ausrichten will.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Die Stiftung verfolgt damit das Ziel, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Ressourcen gezielter einzusetzen. Zudem bietet die Stiftung einen kleinen Übergangszuschuss zur Deckung individueller Übergangskosten.

Ethereum Foundation organisiert Entwicklung neu

Kern der Neuausrichtung ist eine neue Organisationsstruktur mit fünf Clustern: Protokollschicht, Zugriffsschicht, Benutzerschicht, Community-Schicht und institutionelle Schicht. Ergänzt werden diese durch operative Teams sowie Management-Einheiten. Jeder Bereich verfügt über eigene Verantwortlichkeiten und interne Strukturen.

Die Protokollschicht konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des ETH-Kernprotokolls, darunter Skalierung und langfristige Forschung. Die Zugriffsschicht soll den direkten und möglichst unabhängigen Zugang zum Netzwerk verbessern.

Die Benutzerschicht beschäftigt sich mit den Bedürfnissen von Anwendern und Organisationen, während die Community-Schicht die Kommunikation und Beziehungen innerhalb und außerhalb des Ethereum-Ökosystems verantwortet. Die institutionelle Schicht fokussiert sich auf Unternehmen, Behörden, Universitäten und Finanzinstitute, die Ethereum-Technologien einsetzen möchten.

Für die entlassenen Mitarbeiter stellt die Stiftung ein Abfindungsprogramm bereit. Dieses umfasst mindestens ein Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr bei der Foundation oder die jeweils lokal vorgeschriebene Abfindung. Zusätzlich erhalten Betroffene Unterstützung bei der Suche nach neuen Positionen im Ethereum-Ökosystem sowie finanzielle Hilfen für den Übergang.

Die Ethereum Foundation soll aus der Neuausrichtung schlanker und fokussierter hervorgehen. In den kommenden Monaten will die Stiftung weitere Details zur neuen Struktur und zur Zusammenarbeit mit dem Ökosystem vorstellen.