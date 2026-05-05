App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.77 T $
Hyperliquid-Kurs44.46 $7.14%
Bitcoin-Kurs81,492.00 $1.58%
Ethereum-Kurs2,371.13 $0.17%
XRP-Kurs1.41 $0.33%
BNB-Kurs629.68 $0.48%
Solana-Kurs85.68 $0.95%
TRON-Kurs0.344659 $1.32%
Dogecoin-Kurs0.113686 $2.33%
Cardano-Kurs0.258433 $2.53%
Zcash-Kurs430.18 $4.89%
Chainlink-Kurs9.72 $2.73%
Official Trump-Kurs2.38 $1.84%
Pi Network-Kurs0.181458 $1.39%
Schlank, schnell und KI-nativ 

Coinbase streicht 14 Prozent der Jobs – Krypto-Börse setzt stärker auf KI

Weniger Personal, mehr Technologie: Coinbase passt seine Struktur grundlegend an. Hintergrund ist der zunehmende Einsatz von KI, der viele Prozesse effizienter macht.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs81,492.00 $1.58 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Brian Armstrong

Beitragsbild: picture alliance

 | Werden andere Unternehmen folgen?

Coinbase sorgt für Schlagzeilen im Krypto-Sektor. CEO Brian Armstrong hat jüngst Entlassungen im Unternehmen bestätigt und die Hintergründe persönlich auf der Plattform X erläutert. Demnach will das Unternehmen rund 14 Prozent seiner Belegschaft reduzieren. In seinen Ausführungen betont er vor allem Effizienzgewinne durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Viele Aufgaben könnten heute schneller und mit weniger Personal erledigt werden, weshalb sich die Organisationsstruktur entsprechend anpassen müsse.

“Wir passen uns frühzeitig und bewusst an, um Coinbase neu aufzubauen – schlank, schnell und KI-nativ“, so Armstrong. Und weiter: “Wir müssen zu der Geschwindigkeit und dem Fokus unserer Start-up-Gründungszeit zurückkehren, mit KI als unserem Kern.”

Effizienz durch KI verändert Krypto-Börsen

Ein prominentes Beispiel lieferte bereits Jack Dorsey, der mit seinem Unternehmen Block ähnliche Schritte gegangen ist. Dort wurde die Organisation deutlich verkleinert, teilweise mit massiven Stellenkürzungen, die ebenfalls mit Effizienzsteigerungen durch neue Technologien begründet wurden. Dorsey argumentierte damals, dass kleinere, fokussiertere Teams schneller und innovativer arbeiten könnten.

Der Hintergrund dieser Entwicklungen liegt vor allem im technologischen Fortschritt. KI-Systeme können Aufgaben wie den Kundenservice oder gewisse Analysen übernehmen. Unternehmen sehen darin die Möglichkeit, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 14,18 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

An den Märkten wurde dieser Schritt offenbar positiv aufgenommen. Zum Börsenauftakt stieg die Coinbase-Aktie um zwei Prozent auf 207 US-Dollar. Investoren werten die stärkere Fokussierung auf Effizienz und Technologie offenbar als Signal für eine robustere Aufstellung in einem dynamischen Marktumfeld.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video
99% aller Krypto-Token scheitern – so findest du die 1%

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
SPD-Finanzminister Lars Klingbeil und eine zerschmetterte Bitcoin-Münze
Bitcoin-Jahreshaltefrist wackeltVier Krypto-Steuerszenarien untersucht – von schlecht bis katastrophal
Nahaufnahme eines deutschen Steuerformulars mit den Wörtern Steuernummer und An das Finanzamt sowie einem angespitzten Bleistift, der auf das Formular zeigt - um zu verdeutlichen, wo Krypto-Vermögen angegeben werden muss.
"Eine undurchdachte Idee"Krypto-Steuer: Welche Chancen eine Abschaffung der Haltefrist bieten könnte
Ed Schotland, Bitcoin-Kinderbuchautor, vor einem erstellten Regal mit seinem neuen Buch
Interview mit Edwin SchotlandBitcoin für Kinder erklärt: “Auch Erwachsene verstehen Geld kaum”
Toncoin
1.83 $
26.96%
MemeCore
3.35 $
23.23%
Terra Luna Classic
0.000113 $
16.92%
Pudgy Penguins
0.011451 $
13.68%
Morpho
2.22 $
11.44%
Provenance Blockchain
0.011383 $
8.46%
Ethena
0.111869 $
8.18%
SkyAI
0.777153 $
7.89%
Hyperliquid
44.46 $
7.14%
Internet Computer
2.53 $
5.95%
Dash
45.61 $
-3.86%
World Liberty Financial
0.065597 $
-2.03%
Rain
0.007414 $
-1.88%
Cosmos Hub
1.87 $
-1.20%
Pump.fun
0.001827 $
-0.59%
Bittensor
282.28 $
-0.56%
NEAR Protocol
1.27 $
-0.56%
Figure Heloc
1.03 $
-0.50%
Aptos
0.976440 $
-0.43%
Gate
7.29 $
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren