Weniger Personal, mehr Technologie: Coinbase passt seine Struktur grundlegend an. Hintergrund ist der zunehmende Einsatz von KI, der viele Prozesse effizienter macht.

Coinbase sorgt für Schlagzeilen im Krypto-Sektor. CEO Brian Armstrong hat jüngst Entlassungen im Unternehmen bestätigt und die Hintergründe persönlich auf der Plattform X erläutert. Demnach will das Unternehmen rund 14 Prozent seiner Belegschaft reduzieren. In seinen Ausführungen betont er vor allem Effizienzgewinne durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Viele Aufgaben könnten heute schneller und mit weniger Personal erledigt werden, weshalb sich die Organisationsstruktur entsprechend anpassen müsse.

This is an email I sent earlier today to all employees at Coinbase:



Team,



Today I’ve made the difficult decision to reduce the size of Coinbase by ~14%. I want to walk you through why we're doing this now, what it means for those affected, and how this positions us for the… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 5, 2026

“Wir passen uns frühzeitig und bewusst an, um Coinbase neu aufzubauen – schlank, schnell und KI-nativ“, so Armstrong. Und weiter: “Wir müssen zu der Geschwindigkeit und dem Fokus unserer Start-up-Gründungszeit zurückkehren, mit KI als unserem Kern.”

Effizienz durch KI verändert Krypto-Börsen

Ein prominentes Beispiel lieferte bereits Jack Dorsey, der mit seinem Unternehmen Block ähnliche Schritte gegangen ist. Dort wurde die Organisation deutlich verkleinert, teilweise mit massiven Stellenkürzungen, die ebenfalls mit Effizienzsteigerungen durch neue Technologien begründet wurden. Dorsey argumentierte damals, dass kleinere, fokussiertere Teams schneller und innovativer arbeiten könnten.

Der Hintergrund dieser Entwicklungen liegt vor allem im technologischen Fortschritt. KI-Systeme können Aufgaben wie den Kundenservice oder gewisse Analysen übernehmen. Unternehmen sehen darin die Möglichkeit, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 14,18 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

An den Märkten wurde dieser Schritt offenbar positiv aufgenommen. Zum Börsenauftakt stieg die Coinbase-Aktie um zwei Prozent auf 207 US-Dollar. Investoren werten die stärkere Fokussierung auf Effizienz und Technologie offenbar als Signal für eine robustere Aufstellung in einem dynamischen Marktumfeld.

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