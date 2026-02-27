- Der Zahlungsdienstleister Block Inc. reduziert seine globale Belegschaft um über 4.000 Stellen und verkleinert das Unternehmen damit um mehr als 40 Prozent auf knapp unter 6.000 Mitarbeitende, um interne Abläufe radikal zu verschlanken.
- CEO Jack Dorsey begründet diesen drastischen Einschnitt explizit nicht mit makroökonomischen Schwierigkeiten, sondern mit der zwingenden und raschen Integration künstlicher Intelligenz in sämtliche Geschäftsprozesse des Unternehmens.
- Neue KI-Werkzeuge ermöglichen laut Dorsey den Aufbau deutlich flacherer Hierarchien und verändern die Unternehmensführung fundamental. Das Management ziehe daher einen harten, sofortigen Schnitt den schrittweisen, vertrauensschädigenden Kürzungen vor, wie es heißt.
- Wirtschaftlich agiert der Konzern weiterhin auf einem äußerst soliden Fundament, da Block im Jahr 2025 über seine drei Kernbereiche hinweg einen Bruttogewinn von 10,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und kontinuierlich profitabler wird.
- Der Markt honoriert den strategischen Umbau und den klaren Fokus auf Automatisierungsprozesse sofort. Die Block-Aktie stieg unmittelbar um mehr als 23 Prozent im nachbörslichen Handel.
- Ungeachtet des massiven Stellenabbaus treibt Block die Expansion seines Bitcoin-Ökosystems aggressiv voran und aktiviert Lightning-Zahlungen für vier Millionen Händler, welche diese Krypto-Transaktionen bis zum Jahr 2027 vollständig gebührenfrei durchführen.
- Branchenbeobachter werten diesen Vorgang als den ersten echten KI-Schnitt der Technologiebranche und warnen davor, dass etablierte Fintechs ohne eine rasche Transformation durch agentenbasierte Workflows unweigerlich signifikante Marktanteile an agilere Konkurrenten abtreten.
- “Du musst dich entweder selbst umkrempeln oder du wirst umgekrempelt”, schreibt der prominente Krypto-Entrepreneur Balaji Srinivasan auf X.
- Der Binance-Gründer Changpeng Zhao (“CZ”) fügt hinzu: “Die Realität ist: Lerne KI optimal zu nutzen, oder werde entlassen.”
