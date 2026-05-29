Die Erwartungen an XRP könnten kaum unterschiedlicher sein. Welche Prognosen bis 2030 realistisch wirken und warum manche Kursziele ökonomisch kaum haltbar sind.

XRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte

XRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte

Von 5 bis 1.000 US-Dollar

In diesem Artikel erfährst du: Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten

Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist

Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten

Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs bewegt sich aktuell im Bereich zwischen 1,30 und 1,40 US-Dollar. Nach der jüngsten Kursentwicklung blicken viele Anleger wieder optimistischer auf die kommenden Jahre. Einige Experten rechnen mit einer langsamen, aber stabilen Aufwärtsbewegung. Andere halten deutlich höhere Bewertungen für möglich. Ausschlaggebend bleibt dabei, welche Rolle Ripple künftig im globalen Zahlungsverkehr einnehmen kann.

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