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XRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte

Die Erwartungen an XRP könnten kaum unterschiedlicher sein. Welche Prognosen bis 2030 realistisch wirken und warum manche Kursziele ökonomisch kaum haltbar sind.

Dominic Döllel
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Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP-Prognosen, die man kennen sollte

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten
  • Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist
  • Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten
  • Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs bewegt sich aktuell im Bereich zwischen 1,30 und 1,40 US-Dollar. Nach der jüngsten Kursentwicklung blicken viele Anleger wieder optimistischer auf die kommenden Jahre. Einige Experten rechnen mit einer langsamen, aber stabilen Aufwärtsbewegung. Andere halten deutlich höhere Bewertungen für möglich. Ausschlaggebend bleibt dabei, welche Rolle Ripple künftig im globalen Zahlungsverkehr einnehmen kann.

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