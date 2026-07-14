Nouriel Roubini zählt zu den größten Krypto-Gegnern. Jetzt arbeitet er mit Atlas an einer eigenen Stablecoin-Alternative. Ein plötzlicher Sinneswandel?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nouriel Roubini, ein bekannter Bitcoin-Kritiker, plant die Einführung eines neuen tokenisierten Reserve-Assets namens USAFi. â³

Der Token soll als Alternative zu klassischen Stablecoins fungieren und durch den Atlas America Fund gedeckt sein. â³

Der US-Ökonom Nouriel Roubini gehört seit Jahren zu den größten Kritikern von Bitcoin, aber steigt nun selbst in die Welt tokenisierter Finanzprodukte ein. In der Vergangenheit sprach er Bitcoin immer wieder ab, ein skalierbares Zahlungssystem zu sein und kritisierte BTC als schlechtes Wertaufbewahrungsmittel. Wegen seiner ständigen Krisenprognosen bekam er sogar den Beinamen “Dr. Doom”. Trotzdem arbeitet er jetzt gemeinsam mit der Investmentplattform Atlas an einem tokenisierten Reserve-Asset, das unter dem Namen USAFi als Alternative zu klassischen Stablecoins geplant ist.

Stablecoin-Idee ohne Fiat-Schwäche

Der geplante Token soll sich dabei von klassischen Kryptowährungen und Stablecoins unterscheiden. Nach Unternehmensangaben soll USAFi als frei übertragbarer ERC-20-Token auf Ethereum funktionieren und durch den Atlas America Fund gedeckt sein. Geplant ist ein Start unter dem Regulierungsrahmen der Dubai-Aufsicht VARA für das dritte Quartal 2026.

Securitize has been chosen to power the tokenization behind economist Dr. Nouriel Roubini's first move into blockchain.



His company, Atlas Capital Team Inc., announced plans to launch USAFi under Dubai's VARA, issued under VARA's Asset Referenced Virtual Asset Rulebook. pic.twitter.com/8uM4VeMvE8 — Securitize (@Securitize) June 23, 2026

Roubini sieht in Stablecoins zwar durchaus eine wichtige Transaktionsinfrastruktur, kritisiert allerdings ihre Anbindung an traditionelles Fiatgeld. Wenn ein Stablecoin einfach nur einen Dollar abbildet, übernehme er auch dessen Inflationsrisiko. Deshalb soll USAFi als Gegenmodell ein tokenisiertes Reserve-Asset sein, das durch ertragsbringende und inflationsresistentere Vermögenswerte gedeckt wird.

Der zur Absicherung genutzte Atlas America Fund ist ein an der Nasdaq gelisteter ETF, der auf ein breites Portfolio aus kurzlaufenden Staatsanleihen und defensiven Anlageklassen setzt. Seit dem Start im November 2024 liegt der Investmentfond rund neun Prozent im Plus und weist eine jährliche Dividendenrendite von 2,45 Prozent auf. In einer Atlas Mitteilung erklärt Roubini:

Seit Jahren habe ich argumentiert, dass die meisten digitalen Assets [vor Inflation] keinen Schutz bieten, weil keine realen Vermögenswerte hinter ihnen stehen.

Gleichzeitig übernimmt Roubini trotz seiner immer wiederkehrenden Kritik an Stablecoins eines ihrer zentralen Elemente, denn auch bei USAFi geht es darum, unabhängig von klassischen Marktöffnungszeiten zu sein und Kapital schnell übertragen zu können.

Echte Alternative trotz ETF-Risiko?

Das neue Modell der Stablecoin-Alternative von Roubini kann attraktiver wirken, weil der Token Wertentwicklung und Schutz der Kaufkraft vor Inflation liefern soll, wohingegen klassische Stablecoins lediglich versuchen, den US-Dollar möglichst stabil abzubilden. Doch auch das neue Modell kommt nicht ganz ohne Schwächen, weil das Inflationsrisiko lediglich durch Schwankungen des Portfoliogegenwerts ersetzt wird.

Selbst defensivere Assets wie Staatsanleihen oder Gold unterliegen regelmäßigen Kursschwankungen. Daher ist ein solcher Token für Zahlungen deutlich schlechter geeignet als ein klassischer Dollar-Stablecoin, weil es in erster Linie Preisstabilität benötigt. Der USAFi erinnert eher an einen tokenisierten ETF, welcher die Eigenschaften eines Stablecoins mit denen eines RWA-Token und denen einer tokenisierten Anlage verknüpft.

Bitcoin bleibt für Roubini ein Feindbild

Angesichts der scharfen Kritik des US-Ökonom am Krypto-Sektor in den vergangenen Jahren kommt sein Vorstoß durchaus überraschend. Noch im Jahr 2021 vergleich Roubini Bitcoin in einem Bloomberg-Interview mit dem Geld aus der US-amerikanischen Cartoon-Serie Familie Feuerstein, welches besser sei als die Kryptowährung. Tether und den Stablecoin-Sektor hatte er früher ebenfalls immer wieder scharf kritisiert. Trotz seines eigenen Token-Projekts bleibt er dem Markt gegenüber weiterhin skeptisch. In einem Project-Syndicate-Kommentar schreibt Roubini:

Bitcoin oder andere Krypto-Assets als Währung zu bezeichnen, ist schon immer falsch gewesen. Sie sind weder Recheneinheit noch stabiler Wertspeicher.

Sein Hauptargument ist, dass viele Coins keinen realen Gegenwert haben. Zudem könnten sie aufgrund ihrer hohen Volatilität nicht als verlässliches Zahlungsmittel genutzt werden und auch eine verlässliche Wertspeicherfunktion sei daher nicht möglich. Gerade in Bitcoin sieht er deshalb nach wie vor keine Lösung für die Probleme des traditionellen Geldsystems.