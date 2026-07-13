In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Welchen Einfluss die CPI-Verbraucherpreise auf Bitcoin und den restlichen Krypto-Markt haben dürften
- Was die US-Einzelhandelsumsätze über die aktuelle Stimmung der Verbraucher aussagen
- Wie Anleger die US-Erzeugerpreise interpretieren könnten
Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) stiegen jeweils zwei Prozent weiter moderat gen Norden und folgten der traditionell starken Performance im Handelsmonat Juli. Trotz einer Erholungsbewegung im US-Technologiesektor in Vorerwartung auf die neue Berichtssaison behaupteten sich die beiden größten Kryptowährung weiter bullish. Hingegen verzeichneten die Altcoins Solana (SOL) und Ripple (XRP) nach einem starken Monatsauftakt eine Kurskonsolidierung von rund vier Prozent. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
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