Neue Inflationsdaten aus den USA und Europa sowie Stimmungsdaten der Uni-Michigan werden die Kursrichtung von Bitcoin maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Welchen Einfluss die CPI-Verbraucherpreise auf Bitcoin und den restlichen Krypto-Markt haben dürften

Was die US-Einzelhandelsumsätze über die aktuelle Stimmung der Verbraucher aussagen

Wie Anleger die US-Erzeugerpreise interpretieren könnten

Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) stiegen jeweils zwei Prozent weiter moderat gen Norden und folgten der traditionell starken Performance im Handelsmonat Juli. Trotz einer Erholungsbewegung im US-Technologiesektor in Vorerwartung auf die neue Berichtssaison behaupteten sich die beiden größten Kryptowährung weiter bullish. Hingegen verzeichneten die Altcoins Solana (SOL) und Ripple (XRP) nach einem starken Monatsauftakt eine Kurskonsolidierung von rund vier Prozent. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern! Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)

Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)

Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)

Viel weniger Werbung Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden