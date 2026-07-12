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"Bitcoin-Investoren müssen sich wehren" 

Lars Klingbeil legt die Schlinge um den Hals der Bitcoin-Investoren – das sagt BTC-ECHO

Die Schlinge zieht sich für Bitcoin-Investoren immer enger: Lars Klingbeil und Co. werden konkret und wollen die Haltefrist abschaffen. Was die BTC-ECHO Redaktion davon hält.

Dominic Döllel
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Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, spricht bei einer Krypto-Veranstaltung vor einem roten Hintergrund mit SPD-Logo.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Lars Klingbeil will die Krypto-Steuer ändern

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist Sparer bestrafen würde
  • Wieso sich Bitcoin-Investoren wehren müssen
  • Weshalb die Bitcoin-Haltefrist ein Lichtblick im Regierungsdickicht ist

Das Bundesfinanzministerium will an der Steuerschraube drehen: Eine neue Abgabe auf Zucker, Tabak und Spirituosen soll nicht nur neues Geld in die überlasteten Kassen spülen. Sondern laut Finanzminister Lars Klingbeil auch der Gesundheit der Menschen dienen. Zudem plant das BMF “Krypto-Gewinne künftig genauso zu besteuern wie Kapitaleinkünfte”. Der Krypto-Sektor ist natürlich außer sich. Auch die BTC-ECHO Redaktion meldet sich nun zu Wort.

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