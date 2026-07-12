In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist Sparer bestrafen würde
- Wieso sich Bitcoin-Investoren wehren müssen
- Weshalb die Bitcoin-Haltefrist ein Lichtblick im Regierungsdickicht ist
Das Bundesfinanzministerium will an der Steuerschraube drehen: Eine neue Abgabe auf Zucker, Tabak und Spirituosen soll nicht nur neues Geld in die überlasteten Kassen spülen. Sondern laut Finanzminister Lars Klingbeil auch der Gesundheit der Menschen dienen. Zudem plant das BMF “Krypto-Gewinne künftig genauso zu besteuern wie Kapitaleinkünfte”. Der Krypto-Sektor ist natürlich außer sich. Auch die BTC-ECHO Redaktion meldet sich nun zu Wort.
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