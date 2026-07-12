Stellar bringt mit “Zipper” ein wichtiges Netzwerk-Upgrade an den Start. Kann XLM daraus neuen Rückenwind ziehen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Stellar hat ein wichtiges Upgrade mit Protocol 27 aktiviert, das die Nutzung von Smart Wallets verbessert. â³

Der XLM-Kurs zeigt derzeit negative Tendenzen und bewegt sich unter wichtigen technischen Marken. â³

Für den Stellar-Kurs läuft es derzeit alles andere als rund. Auf Tagessicht verliert XLM rund 2,4 Prozent, im Wochenvergleich summiert sich das Minus auf sieben Prozent. Damit reiht sich der Altcoin in das aktuelle Sommerloch am Krypto-Markt ein. Zwar zeigen sich Bitcoin und viele große Kryptowährungen zuletzt vergleichsweise stabil, ein klarer Aufwärtstrend lässt jedoch weiter auf sich warten.

Zipper (Protocol 27) is now live on Mainnet.



The protocol upgrade introduces authentication delegation for custom accounts and address-bound smart contract address credentials. pic.twitter.com/kDZYrTLGDn — Stellar (@StellarOrg) July 8, 2026

Besser läuft es für Stellar dagegen auf Netzwerkebene. Mit Protocol 27, besser bekannt unter dem Namen “Zipper”, hat das Netzwerk jüngst ein umfangreiches Upgrade im Mainnet aktiviert. Es erweitert unter anderem die Möglichkeiten sogenannter Smart Wallets, vereinfacht die Nutzung selbstverwalteter Konten und verbessert den Schutz vor bestimmten Angriffsvektoren. Auch das RWA-Ökosystem wächst und gedeiht: Der Gesamtwert tokenisierter Vermögenswerte auf Stellar hat sich binnen eines Jahres vervierfacht und liegt inzwischen bei rund 3,5 Milliarden US-Dollar.

XLM verliert an Schwung

Charttechnisch präsentiert sich Stellar hingegen weiter angeschlagen. Der Kurs fiel zuletzt auf 0,1865 US-Dollar zurück und notiert damit wieder unter dem EMA-20, der aktuell bei 0,1894 US-Dollar verläuft. Gleichzeitig markierte XLM ein neues kurzfristiges Tief, nachdem die Hochpunkte zuletzt bereits leicht zurückgegangen waren. Das spricht zunächst für nachlassende Kaufdynamik.

Die erste wichtige Unterstützung liegt im Bereich von 0,1867 US-Dollar. Darunter rückt die Zone um 0,1688 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite müssen die Bullen zunächst den EMA-20 zurückerobern, bevor der Bereich um 0,1937 US-Dollar als nächster Widerstand in den Blick rückt.

Momentum bleibt vage

Die technischen Indikatoren zeichnen derzeit kein eindeutiges Bild. Mit einem RSI von knapp 59 Punkten befindet sich XLM weder im überkauften noch im überverkauften Bereich. Gleichzeitig verliert das MACD-Histogramm an Dynamik – ein Hinweis darauf, dass die zuletzt positive Kursentwicklung an Schwung eingebüßt hat.

Auch die Bollinger-Bänder sprechen derzeit eher für eine Konsolidierung. Zwar nimmt die Volatilität leicht zu, von einer impulsiven Richtungsbewegung ist der Markt bislang aber noch entfernt.

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Diese Kursmarken entscheiden jetzt

Kurzfristig bleibt die Zone zwischen 0,1867 und 0,1937 US-Dollar richtungsweisend. Ein nachhaltiger Ausbruch über das jüngste Verlaufshoch könnte den Weg in Richtung 0,21 US-Dollar ebnen. Fällt XLM dagegen unter die aktuelle Unterstützung, dürfte sich die Korrektur in Richtung 0,1688 US-Dollar ausweiten.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent dürfte Stellar zunächst in einer Handelsspanne zwischen 0,178 und 0,192 US-Dollar verharren. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb der Unterstützung stabilisiert und der EMA-20 nicht deutlich zurückerobert wird.

Bullisches Szenario

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt derzeit bei rund 20 Prozent. Ein Ausbruch über 0,1937 US-Dollar bei anziehendem Handelsvolumen könnte eine Erholung bis in den Bereich um 0,21 US-Dollar einleiten. Unterstützend wären ein RSI oberhalb von 60 Punkten sowie ein erfolgreicher Rücklauf über den EMA-20.

Bearishes Szenario

Mit rund 30 Prozent bleibt das bearishe Szenario etwas wahrscheinlicher als eine dynamische Aufwärtsbewegung. Bricht XLM unter 0,1867 US-Dollar, könnte sich der Verkaufsdruck erhöhen und den Kurs in Richtung 0,1688 bis 0,15 US-Dollar drücken.

Hinweis: Die charttechnischen Einschätzungen wurden mithilfe technischer Analysewerkzeuge erstellt und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.