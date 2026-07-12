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1.400 Bitcoin verkauft 

Bitcoin Treasury Empery verkauft fast die Hälfte seiner Reserve

Seit Mai hat Empery Digital fast die Hälfte seiner Bitcoin-Reserve verkauft. Der Bestand schrumpfte innerhalb von zwei Monaten um 1.400 BTC.

Moritz Draht
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Eine rot beleuchtete Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Empery Digital hat seit Mai fast die Hälfte seiner Bitcoin-Reserve verkauft

Empery Digital hat seit Anfang Mai rund die Hälfte seiner Bitcoin-Reserve verkauft. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Demnach veräußerte das an der Nasdaq gelistete Unternehmen insgesamt 1.400 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von rund 62.200 US-Dollar und erzielte damit einen Bruttoerlös von etwa 87,1 Millionen US-Dollar.

Einen Teil der Einnahmen nutzte Empery demnach, um zehn Millionen US-Dollar an Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Der Großteil ist für den bereits angekündigten Einstieg in ein Rechenzentrums-Unternehmen vorgesehen. Weitere Mittel fließen nach Unternehmensangaben in Rechtskosten sowie in den operativen Geschäftsbetrieb.

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Strategiewechsel bei Empery

Mit dem Verkauf schrumpfte der Bitcoin-Bestand von Empery deutlich. Ende der Woche hielt das Unternehmen noch 1.514 Bitcoin sowie rund 73,9 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Gleichzeitig bestehen weiterhin Verbindlichkeiten in Höhe von 45 Millionen US-Dollar.

Empery ist nicht das einzige Unternehmen, das zuletzt auf seine Bitcoin-Reserve zurückgreift. Auch Strategy hatte in den vergangenen Wochen Teile seines Bestands verkauft, um Dividenden für Vorzugsaktionäre zu finanzieren. Mehr dazu hier: Strategy verkündet massiven Bitcoin-Verkauf – das steckt dahinter

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