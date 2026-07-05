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Spiel mit dem Feuer 

Platzt die Bitcoin-Wette von Michael Saylor? Das sagt BTC-ECHO

Mitten im Bitcoin-Bärenmarkt gerät MicroStrategy in schwere Bedrängnis. Wie gefährlich es nun für Michael Saylor werden könnte – und ob MSTR-Aktionäre noch hoffen dürfen.

Tobias Zander
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Strategy-Gründer Michael Saylor

Beitragsbild: picture alliance

 | Strategy-Gründer Michael Saylor musste zuletzt Kritik aus der Bitcoin-Community einstecken

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoin-Verkäufe kurzfristig schmerzhaft, aber langfristig clever sein könnten
  • Welche Rolle antizyklische Kaufentscheidungen für die Rendite spielen
  • Wie gefährlich die Verbindlichkeiten für Strategy bei weiteren Bitcoin-Kursverlusten werden
  • Wo die Bitcoin-Wette bereits geplatzt ist – und was 2026 von 2022 unterscheidet

Während der Bitcoin-Euphorie des vergangenen Sommers war Michael Saylor der gefeierte Held, doch im Krypto-Winter wendet sich das Blatt. Hat es den BTC-Kurs selbst bereits hart getroffen, wurde die MSTR-Aktie im laufenden Handelsjahr regelrecht in den Keller geprügelt. Mit seinem Bitcoin-Verkauf vor wenigen Wochen, so symbolisch dessen Natur auch gewesen sein mag, stieß der Gründer von Strategy (ehemals: MicroStrategy) zudem ausgerechnet einige seiner fanatischsten Anhänger vor den Kopf. Optimisten halten seinen langfristigen Erfolg weiterhin für unvermeidlich, Pessimisten warten jetzt auf den unvermeidlichen Kollaps von Strategy – so schätzt BTC-ECHO die Lage ein.

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