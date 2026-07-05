AAVE ist auf Monad verfügbar und erweitert damit seine Präsenz im DeFi-Sektor. Warum das für Anleger jetzt spannend werden könnte.

AAVE wächst rasant auf Monad – Ist das der Startschuss für den nächsten Kursschub?

AAVE wächst rasant auf Monad – Ist das der Startschuss für den nächsten Kursschub?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Aave startet erfolgreich auf der Layer-1-Blockchain Monad mit der Einführung von Krediten und dem GHO-Stablecoin.

Innerhalb von 48 Stunden flossen über 100 Millionen US-Dollar in das Protokoll. â³

Aave ist auf der Layer-1-Blockchain Monad stark gestartet. Nachdem Aave am Donnerstag die dritte Verision auf Monad ausgerollt und erstmals Kredite sowie den GHO-Stablecoin auf das Netzwerk gebracht hat, flossen innerhalb von nur 48 Stunden über 100 Millionen US-Dollar in das Protokoll. Das unterstreicht das große Interesse am Start der Integration.

Aave's @monad market has crossed $100M in user deposits, just two days after launch. pic.twitter.com/YofNaHZuRR — TokenLogic (@Token_Logic) July 4, 2026

Monad ist eine EVM-kompatible Layer-1-Blockchain und kann laut Entwicklerangaben bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Sollte sich das hohe Nutzerinteresse halten, könnte das die Aktivität auf Aave weiter steigern. Das wäre ein positives Signal für das Protokoll – und könnte auch den AAVE-Kurs stützen.

Aave Struktur & Trend

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 90,29 US-Dollar (High der letzten 6 Kerzen) und 87,07 US-Dollar (Low), basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 87,86 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags von 87,99 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 1.336.619.074 US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (87,81 US-Dollar) und zeigt seit dem Hoch vom 04.07. (90,29 US-Dollar) eine Abfolge leicht tieferer Hochs bei stabilen Tiefs um 87,07 US-Dollar. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 87,07 US-Dollar und 85,17 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei 90,29 US-Dollar und 93,00 US-Dollar. Solange der Kurs um den EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage technisch neutral.

Aave Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei etwa 56,8 und signalisiert mäßige Kaufdynamik ohne Überhitzung. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung der Beschleunigungsdynamik und liegt nahe der Nulllinie, was auf reduzierte Trendstärke hindeutet.

AAVE Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt zuletzt rund 4,86 US-Dollar und weist damit moderate Schwankungen aus. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nahe dem oberen Band; das Risiko bleibt mittel, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.

Kurzfristige Prognose und Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs knapp über EMA, RSI moderat, Volatilität mittel. Klare Unterstützungen liegen bei 87,07 US-Dollar und 85,17 US-Dollar; Widerstände bei 90,29 US-Dollar und 93,00 US-Dollar. Wenn Du auf Breakouts wartest: ein nachhaltiger 4h‑Schluss über 90,29 US-Dollar öffnet den Weg Richtung 95,00 US-Dollar, ein Bruch unter 85,17 US-Dollar dürfte den Abwärtsdruck bis zur Fibonacci‑Zone bei 81,50 US-Dollar erhöhen. Positioniere Dein Risiko dementsprechend und nutze enge Stops, da kurzfristige Ausbrüche die Preisentwicklung schnell drehen können.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent und sieht ein Kursziel zwischen 85,17 und 90,29 US-Dollar vor. Entscheidend ist, dass sich der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 85,17 US-Dollar hält und zwischen EMA-20 sowie dem Bollinger-Mittelband konsolidiert. Als Trigger gilt ein RSI zwischen 52 und 58, während das Handelsvolumen moderat unter 50.000 bleibt.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und hat ein Kursziel zwischen 81,50 und 84,00 US-Dollar. Wichtige Unterstützungen liegen am Fibonacci-Level bei 81,50 US-Dollar sowie am Bollinger-Unterband bei 85,04 US-Dollar. Der Trigger für dieses Szenario ist ein 4-Stunden-Schlusskurs unter 85,17 US-Dollar, ein RSI unter 50 sowie ein Bruch des Bollinger-Unterbands.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario weist eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent auf und sieht ein Kursziel zwischen 90,30 und 95,00 US-Dollar vor. Als wichtige Marken gelten der Widerstand bei 90,29 US-Dollar, das nächste Kursziel bei 93,00 US-Dollar sowie das Bollinger-Oberband bei 89,90 US-Dollar. Der Trigger ist ein 4-Stunden-Schlusskurs über 90,29 US-Dollar, begleitet von einem RSI über 60 und einem deutlich nach oben drehenden EMA-20.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.