In diesem Artikel erfährst du:
- Was das deutsche WM-Aus über Krypto sagt
- Warum die Industrie dringend einen Umbruch braucht
- Welche Personalien "entlassen" werden sollten
Blamabel, enttäuschend, blutleer, konzept- und ideenlos. Die Attribute, die das peinliche WM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft beschreiben, lassen sich nahtlos auf den Zustand der Krypto-Industrie übertragen. Kein Zufall, dass beide am selben Abend am Boden lagen – die DFB-Elf gegen Paraguay, Bitcoin auf dem Jahrestief. Es braucht einen Umbruch. Und das nicht nur beim DFB.
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