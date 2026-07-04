App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
1,96 T
Hyperliquid-Kurs61,36 5.40%
Bitcoin-Kurs54.646,21 1.78%
Ethereum-Kurs1.528,30 2.74%
XRP-Kurs0,989270 4.24%
BNB-Kurs500,03 2.03%
Hyperliquid-Kurs61,36 5.40%
Solana-Kurs71,75 1.39%
TRON-Kurs0,283512 2.19%
Dogecoin-Kurs0,067198 3.02%
Cardano-Kurs0,155129 6.60%
Zcash-Kurs401,24 6.18%
Chainlink-Kurs6,92 1.88%
Pi Network-Kurs0,102800 -0.43%
Meinungs-ECHO 

Der Krypto-Space spielt wie die DFB-Elf

Die Krisen des DFB und der Krypto-Industrie haben mehr gemeinsam, als man denkt. Ein Kommentar über Systemversagen, Hype und verratene Ideale.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft verlassen das Spielfeld, nachdem sie aus der WM geflogen sind.

Beitragsbild: picture alliance / M.i.S. | Sathire Kelpa

 | Der DFB und Krypto: zwei Systeme, die von innen heraus kränkeln

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was das deutsche WM-Aus über Krypto sagt
  • Warum die Industrie dringend einen Umbruch braucht
  • Welche Personalien "entlassen" werden sollten

Blamabel, enttäuschend, blutleer, konzept- und ideenlos. Die Attribute, die das peinliche WM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft beschreiben, lassen sich nahtlos auf den Zustand der Krypto-Industrie übertragen. Kein Zufall, dass beide am selben Abend am Boden lagen – die DFB-Elf gegen Paraguay, Bitcoin auf dem Jahrestief. Es braucht einen Umbruch. Und das nicht nur beim DFB.

Jetzt freischalten und Vorteil sichern!
  • Exklusive Artikel & Interviews (Web & App)
  • Kurs-Analysen zu Top-Coins (On-Demand)
  • Täglicher Investment-Newsletter (Mo - Fr)
  • Viel weniger Werbung
Monatsabo
Probewoche nur 1 €
danach 2,49 € pro Woche
weiter
Sehr beliebt
Jahresabo
nur 1,15 €
pro Woche
weiter
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum-Chartbild
KursanalyseEthereum-Kurs: Mündet der Doppelboden in einer Erholungsrallye?
Michael Saylor sitzt mit oranger Krawatte bei einer Konferenz
“Digital Credit Capital Framework”Strategiewechsel bei Strategy: Das sind die Folgen für MSTR, STRC und Bitcoin
Eine Bitcoin-Münze vor einer Deutschlandflagge
Krypto in DACHNeue Krypto-Studie: Warum Deutschland plötzlich so schlecht abschneidet
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pepe
0,000003
14.14%
Cronos
0,052957
7.93%
Cardano
0,155129
6.60%
Zcash
401,24
6.18%
Hyperliquid
61,36
5.40%
Stellar
0,182310
5.32%
Flare
0,006106
4.96%
Algorand
0,080125
4.74%
Pump.fun
0,001407
4.74%
XRP
0,989270
4.24%
LAB
5,43
-46.18%
Audiera
2,28
-17.46%
Venice Token
10,69
-11.18%
MemeCore
1,37
-3.63%
Figure Heloc
0,883339
-2.89%
World Liberty Financial
0,049377
-2.65%
Morpho
1,73
-2.37%
Sky
0,051307
-2.13%
Uniswap
2,78
-1.04%
Rain
0,013519
-0.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren