Die Krisen des DFB und der Krypto-Industrie haben mehr gemeinsam, als man denkt. Ein Kommentar über Systemversagen, Hype und verratene Ideale.

Der Krypto-Space spielt wie die DFB-Elf

Der Krypto-Space spielt wie die DFB-Elf

In diesem Artikel erfährst du: Was das deutsche WM-Aus über Krypto sagt

Warum die Industrie dringend einen Umbruch braucht

Welche Personalien "entlassen" werden sollten

Blamabel, enttäuschend, blutleer, konzept- und ideenlos. Die Attribute, die das peinliche WM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft beschreiben, lassen sich nahtlos auf den Zustand der Krypto-Industrie übertragen. Kein Zufall, dass beide am selben Abend am Boden lagen – die DFB-Elf gegen Paraguay, Bitcoin auf dem Jahrestief. Es braucht einen Umbruch. Und das nicht nur beim DFB.

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