Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, während Bitcoin weit unter seinem Allzeithoch notiert. Die Marke von 100.000 US-Dollar scheint inzwischen weit entfernt und die einstige Euphorie ist weitgehend aus dem Markt verschwunden. Doch was müsste passieren, damit Bitcoin bis zum Jahresende wieder deutlich zulegt? BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die entscheidenden Faktoren für ein Comeback gesprochen.
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