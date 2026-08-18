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Kurswende voraus? 

Bitcoin-Experte: “Wir haben das Zyklustief bereits gesehen”

Fast 50 Prozent Verlust vom Allzeithoch und seit Monaten keine nachhaltige Erholung: Bitcoin wirkt wie festgefahren. James Butterfill von CoinShares erklärt exklusiv gegenüber BTC-ECHO, warum sich das Blatt wenden könnte.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze auf US-Dollar-Scheinen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Seit Monaten warten Bitcoin-Anleger auf eine nachhaltige Erholung

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, während Bitcoin weit unter seinem Allzeithoch notiert. Die Marke von 100.000 US-Dollar scheint inzwischen weit entfernt und die einstige Euphorie ist weitgehend aus dem Markt verschwunden. Doch was müsste passieren, damit Bitcoin bis zum Jahresende wieder deutlich zulegt? BTC-ECHO hat exklusiv mit James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, über die entscheidenden Faktoren für ein Comeback gesprochen.

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