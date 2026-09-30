Zwei On-Chain-Daten liefern bei Bitcoin jetzt wichtige Hinweise. Eine Kursmarke könnte bei einem erneuten Rücksetzer eine große Rolle spielen.

Bitcoin-Anleger im Plus – diese Daten zeigen, was jetzt passieren könnte

Bitcoin-Anleger im Plus – diese Daten zeigen, was jetzt passieren könnte

Angesichts der aktuellen Marktlage ist es durchaus beachtlich, dass sich Bitcoin weiterhin stabil hält. Nach dem jüngsten Hoch kam der Kurs zwar etwas zurück und notiert inzwischen wieder unter 85.000 US-Dollar, aber dieser Rücksetzer ist keineswegs ungewöhnlich. Ein Blick auf zwei wichtige On-Chain-Daten zeigt, wie langfristige und kurzfristige Anleger gerade aufgestellt sind und wo möglicherweise Verkaufsdruck entstehen könnte. Außerdem lässt sich daraus eine Kurszone ableiten, die bei einem stärkeren Rücksetzer in den Vordergrund rücken dürfte.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.