Angesichts der aktuellen Marktlage ist es durchaus beachtlich, dass sich Bitcoin weiterhin stabil hält. Nach dem jüngsten Hoch kam der Kurs zwar etwas zurück und notiert inzwischen wieder unter 85.000 US-Dollar, aber dieser Rücksetzer ist keineswegs ungewöhnlich. Ein Blick auf zwei wichtige On-Chain-Daten zeigt, wie langfristige und kurzfristige Anleger gerade aufgestellt sind und wo möglicherweise Verkaufsdruck entstehen könnte. Außerdem lässt sich daraus eine Kurszone ableiten, die bei einem stärkeren Rücksetzer in den Vordergrund rücken dürfte.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren