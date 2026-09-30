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On-Chain-Analyse 

Bitcoin-Anleger im Plus – diese Daten zeigen, was jetzt passieren könnte

Zwei On-Chain-Daten liefern bei Bitcoin jetzt wichtige Hinweise. Eine Kursmarke könnte bei einem erneuten Rücksetzer eine große Rolle spielen.

Louis Blümlein
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Eine Bitcoin-Münze auf einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs verteidigt seine seit August erzielten Gewinne

Angesichts der aktuellen Marktlage ist es durchaus beachtlich, dass sich Bitcoin weiterhin stabil hält. Nach dem jüngsten Hoch kam der Kurs zwar etwas zurück und notiert inzwischen wieder unter 85.000 US-Dollar, aber dieser Rücksetzer ist keineswegs ungewöhnlich. Ein Blick auf zwei wichtige On-Chain-Daten zeigt, wie langfristige und kurzfristige Anleger gerade aufgestellt sind und wo möglicherweise Verkaufsdruck entstehen könnte. Außerdem lässt sich daraus eine Kurszone ableiten, die bei einem stärkeren Rücksetzer in den Vordergrund rücken dürfte.

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